Políciu musia riadiť len funkcionári, podľa Gála je sieť Kočnerových kontaktov neakceptovateľná

Pýtali sa na vedenie strany Smer-SD

Bál sa prísť na políciu

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vplyv na políciu by mali mať iba funkcionári, ktorí sú zodpovední za jej riadenie. Povedal to po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál . Podľa neho je sieť kontaktov, ktorú odkryla komunikácia Mariana K. počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka , neakceptovateľná.Novinári sa šéfa rezortu pýtali aj na vedenie strany Smer-SD, ktoré spomínal vo svojej výpovedi pred súdom sprostredkovateľ vraždy Kuciaka Zoltán Andruskó . Gál reagoval iba tým, že ide o otázky na najväčšiu vládnu stranu.Dodal, že políciu musia riadiť iba jej funkcionári. „Na políciu by nemal mať vplyv nikto iný, iba funkcionári, ktorí sú za jej riadenie zodpovední. Ak chce niekto ovplyvňovať činnosť polície vo svojej prospech, je to nezákonné a je to zneužitie právomoci verejného činiteľa," povedal.Andruskó vo svojej utorňajšej výpovedi povedal, že po vražde novinára mal obavu prísť na políciu, pretože vedel o vplyvných kontaktoch Mariana K.Spomenul aj bývalé vedenie policajného zboru. Gál očakáva, že aj tieto prípady budú vyšetrené. „Keď sa polícia dozvie o nových skutočnostiach, má povinnosť zo zákona konať ex offo,“ doplnil minister.