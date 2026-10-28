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28. októbra 2026
Politológ o Blanárovej ceste do Moskvy: Je to hrozné, iba slovenská vláda má popletené, kto je agresor a kto obeť – FOTO
Tagy: Maďarský premiér Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Politológ Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Srbský prezident
Pád Orbána aj Vučića podľa politológa ukazuje, že sa Fico pohybuje v zlej spoločnosti. Premiér bude podľa neho hľadať kamarátov v Česku. Zahraniční lídri, ktorým vyjadroval podporu slovenský ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Pád Orbána aj Vučića podľa politológa ukazuje, že sa Fico pohybuje v zlej spoločnosti. Premiér bude podľa neho hľadať kamarátov v Česku.
Zahraniční lídri, ktorým vyjadroval podporu slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), stratili dôveru občanov vo svojich krajinách. Po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi odchádza aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa tak jasne ukazuje, že Fico sa objavuje v zlej spoločnosti.
"Nielen v prítomnosti vojnového zločinca Vladimíra Putina, ale rovnako v spoločnosti politikov, ktorých vlastný národ zavrhol. Nuž, v tomto prípade absolútne platí slovenské vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Nemožno vylúčiť, že po Maďaroch a Srboch jednu takú vranu pošlú do politického dôchodku aj ľudia na Slovensku," uviedol politológ.
Podľa strany Sloboda a Solidarita tak aj Vučićova prehra ukazuje, že zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Štefančík však podotkol, že za zmenami v Srbsku a Maďarsku nie je výlučne len proruská politika miestnych lídrov.
Ide podľa neho aj o spôsob, akým Orbán a Vučić spravovali domáce veci verejné, či boli transparentní alebo sa u nich objavovali korupčné podozrenia, či viedli krajinu k demokracii alebo k autoritárstvu.
"Ľudia v Maďarsku a Srbsku jednoducho nechceli byť čierne ovce Európy, preto sa vysporiadali so svojimi lídrami najlepšie, ako vedeli. Netreba zabúdať, že spúšťačom zmien v Srbsku bola tragédia na železničnej stanici v novembri 2024. Táto tragédia bola symbolom systémového zlyhania spravovania vecí verejných. V Maďarsku zmeny spustil škandál, keď prezidentka Katalin Novák udelila milosť mužovi odsúdenému za pomoc pri zakrývaní sexuálneho zneužívania detí v štátnom detskom domove," doplnil politológ a upozornil, že aj u nás na Slovensku v roku 2018 došlo k tragédií, po ktorej sa v roku 2020 vymenila vláda.
"Otázne teda je, či Slovákom chaotickým vládnutím Igora Matoviča neušiel vlak, na ktorý Maďari spolu so Srbmi nastúpili tento rok," povedal Štefančík.
Politológ zároveň podotkol, že by nebol optimistom v otázke, či je možná podobná zmena aj na Slovensku. "Zatiaľ, čo v Maďarsku a Srbsku došlo k pozitívnej zmene, v Českej republike došlo k regresu. Ak nie v Orbánovi a Vučičovi, Robert Fico bude hľadať kamarátov v Českej republike. Len mi v tomto kontexte napadne otázka, či ho Česi pustia cez hranice, keďže kam vkročí noha slovenského premiéra, tam v najbližších voľbách úradujúci politik s autoritárskymi tendenciami končí. Myslím, že by na to mali myslieť aj v Moskve," dodal Štefančík.
Politológ zároveň kritizuje aj cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) do Moskvy. "Je to hrozné. Celému svetu je jasné, kto je vo vojne agresor a kto obeť, iba slovenská vláda to má v tejto otázke popletené. Je to hanba pre Slovensko. No ale netreba sa čudovať. Aj počas druhej svetovej vojny vedel celý svet, kto je agresor, ale slovenská vláda sa predsa len pobratala s nacistami. Máme to v našej DNA a zrejme sa toho nevieme zbaviť," dodal Štefančík.
Ako oficiálny dôvod cesty Blanára do Moskvy ministerstvo uvádza diskusie o energetickej bezpečnosti, vojne na Ukrajine a bilaterálnej spolupráci. Opoziční politici to však vidia inak a hovoria o zrade. Dôvodom je totiž podľa nich odsúhlasiť ruskej strane zvýšenie počtu diplomatických pracovníkov na ich ambasáde v Bratislave. Politológ pripúšťa aj tento scenár.
Fotogaléria k článku: Juraj Blanár na pracovnej ceste v Rusku (fotografie)
"Oni nám vedia klamať s chladným výrazom, takže prečo by to teraz malo byť inak. Spomeňme si na kauzu Hedvigy Malinovej, na kauzu únosu Vietnamca cez územie Slovenska, vždy nám s chladnou tvárou tvrdili, že oni s týmito prípadmi nemajú nič," uzavrel politológ.
Zdroj: SITA.sk - Politológ o Blanárovej ceste do Moskvy: Je to hrozné, iba slovenská vláda má popletené, kto je agresor a kto obeť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zahraniční lídri, ktorým vyjadroval podporu slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), stratili dôveru občanov vo svojich krajinách. Po maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi odchádza aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa tak jasne ukazuje, že Fico sa objavuje v zlej spoločnosti.
"Nielen v prítomnosti vojnového zločinca Vladimíra Putina, ale rovnako v spoločnosti politikov, ktorých vlastný národ zavrhol. Nuž, v tomto prípade absolútne platí slovenské vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Nemožno vylúčiť, že po Maďaroch a Srboch jednu takú vranu pošlú do politického dôchodku aj ľudia na Slovensku," uviedol politológ.
Ľudia v Maďarsku a Srbsku nechceli byť čierne ovce Európy
Podľa strany Sloboda a Solidarita tak aj Vučićova prehra ukazuje, že zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Štefančík však podotkol, že za zmenami v Srbsku a Maďarsku nie je výlučne len proruská politika miestnych lídrov.
Ide podľa neho aj o spôsob, akým Orbán a Vučić spravovali domáce veci verejné, či boli transparentní alebo sa u nich objavovali korupčné podozrenia, či viedli krajinu k demokracii alebo k autoritárstvu.
"Ľudia v Maďarsku a Srbsku jednoducho nechceli byť čierne ovce Európy, preto sa vysporiadali so svojimi lídrami najlepšie, ako vedeli. Netreba zabúdať, že spúšťačom zmien v Srbsku bola tragédia na železničnej stanici v novembri 2024. Táto tragédia bola symbolom systémového zlyhania spravovania vecí verejných. V Maďarsku zmeny spustil škandál, keď prezidentka Katalin Novák udelila milosť mužovi odsúdenému za pomoc pri zakrývaní sexuálneho zneužívania detí v štátnom detskom domove," doplnil politológ a upozornil, že aj u nás na Slovensku v roku 2018 došlo k tragédií, po ktorej sa v roku 2020 vymenila vláda.
Je možná zmena aj na Slovensku?
"Otázne teda je, či Slovákom chaotickým vládnutím Igora Matoviča neušiel vlak, na ktorý Maďari spolu so Srbmi nastúpili tento rok," povedal Štefančík.
Politológ zároveň podotkol, že by nebol optimistom v otázke, či je možná podobná zmena aj na Slovensku. "Zatiaľ, čo v Maďarsku a Srbsku došlo k pozitívnej zmene, v Českej republike došlo k regresu. Ak nie v Orbánovi a Vučičovi, Robert Fico bude hľadať kamarátov v Českej republike. Len mi v tomto kontexte napadne otázka, či ho Česi pustia cez hranice, keďže kam vkročí noha slovenského premiéra, tam v najbližších voľbách úradujúci politik s autoritárskymi tendenciami končí. Myslím, že by na to mali myslieť aj v Moskve," dodal Štefančík.
Blanárova cesta do Moskvy
Politológ zároveň kritizuje aj cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) do Moskvy. "Je to hrozné. Celému svetu je jasné, kto je vo vojne agresor a kto obeť, iba slovenská vláda to má v tejto otázke popletené. Je to hanba pre Slovensko. No ale netreba sa čudovať. Aj počas druhej svetovej vojny vedel celý svet, kto je agresor, ale slovenská vláda sa predsa len pobratala s nacistami. Máme to v našej DNA a zrejme sa toho nevieme zbaviť," dodal Štefančík.
Ako oficiálny dôvod cesty Blanára do Moskvy ministerstvo uvádza diskusie o energetickej bezpečnosti, vojne na Ukrajine a bilaterálnej spolupráci. Opoziční politici to však vidia inak a hovoria o zrade. Dôvodom je totiž podľa nich odsúhlasiť ruskej strane zvýšenie počtu diplomatických pracovníkov na ich ambasáde v Bratislave. Politológ pripúšťa aj tento scenár.
Fotogaléria k článku: Juraj Blanár na pracovnej ceste v Rusku (fotografie)
"Oni nám vedia klamať s chladným výrazom, takže prečo by to teraz malo byť inak. Spomeňme si na kauzu Hedvigy Malinovej, na kauzu únosu Vietnamca cez územie Slovenska, vždy nám s chladnou tvárou tvrdili, že oni s týmito prípadmi nemajú nič," uzavrel politológ.
Zdroj: SITA.sk - Politológ o Blanárovej ceste do Moskvy: Je to hrozné, iba slovenská vláda má popletené, kto je agresor a kto obeť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarský premiér Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Politológ Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Srbský prezident
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