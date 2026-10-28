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28. októbra 2026
Zelenskyj: Rusko chce samostatnú dohodu s USA alebo NATO, ktorá by prepísala bezpečnostnú architektúru Európy
Tagy: ruské požiadavky Rusko-ukrajinský konflikt Trumpova administratíva Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO
Ukrajinský prezident zároveň naznačil, že novým ruským požiadavkám mohla otvoriť dvere nedávna dohoda medzi Washingtonom a Moskvou o dodávkach motorovej nafty. Ruské vedenie sa podľa ukrajinského ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident zároveň naznačil, že novým ruským požiadavkám mohla otvoriť dvere nedávna dohoda medzi Washingtonom a Moskvou o dodávkach motorovej nafty.
Ruské vedenie sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usiluje o uzavretie osobitnej bezpečnostnej dohody so USA alebo Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorá by fakticky znamenala zmenu bezpečnostnej architektúry Európy aj sveta, informuje denník The Kyiv Independent.
Kremeľ svoje požiadavky prezentuje ako potrebu „bezpečnostných záruk“ pre Rusko, povedal v utorok novinárom ukrajinský líder, podľa ktorého však podobné otázky nemožno riešiť pred ukončením vojny na Ukrajine.
„Nie je to prvýkrát, čo Rusko v jednej alebo druhej forme nastoľuje otázku bezpečnostných záruk podľa vlastného chápania,“ uviedol ukrajinský prezident.
Pripomenul, že krátko pred začiatkom invázie vo februári 2022 Moskva od administratívy vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena požadovala návrat vojenskej infraštruktúry NATO v Európe na úroveň spred roku 1997. Fakticky by to znamenalo stiahnutie aliančných síl a infraštruktúry z časti štátov strednej a východnej Európy na východnom krídel Aliancie.
Zelenskyj uviedol, že nepozná podrobnosti súčasných rokovaní, no domnieva sa, že Kremeľ môže opäť prísť s podobnými požiadavkami. „Myslím si, že akýkoľvek ústup alebo obmedzenie v oblasti bezpečnosti je prejavom slabosti Aliancie,“ povedal. Zdôraznil, že o takýchto otázkach môžu rozhodovať iba členské štáty NATO.
Ukrajinský prezident zároveň naznačil, že novým ruským požiadavkám mohla otvoriť dvere nedávna dohoda medzi Washingtonom a Moskvou o dodávkach motorovej nafty. Dodal však, že je ťažké predvídať, aké ďalšie podmienky môže Rusko v budúcnosti predložiť.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusko chce samostatnú dohodu s USA alebo NATO, ktorá by prepísala bezpečnostnú architektúru Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské vedenie sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského usiluje o uzavretie osobitnej bezpečnostnej dohody so USA alebo Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorá by fakticky znamenala zmenu bezpečnostnej architektúry Európy aj sveta, informuje denník The Kyiv Independent.
Koniec východného krídla
Kremeľ svoje požiadavky prezentuje ako potrebu „bezpečnostných záruk“ pre Rusko, povedal v utorok novinárom ukrajinský líder, podľa ktorého však podobné otázky nemožno riešiť pred ukončením vojny na Ukrajine.
„Nie je to prvýkrát, čo Rusko v jednej alebo druhej forme nastoľuje otázku bezpečnostných záruk podľa vlastného chápania,“ uviedol ukrajinský prezident.
Pripomenul, že krátko pred začiatkom invázie vo februári 2022 Moskva od administratívy vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena požadovala návrat vojenskej infraštruktúry NATO v Európe na úroveň spred roku 1997. Fakticky by to znamenalo stiahnutie aliančných síl a infraštruktúry z časti štátov strednej a východnej Európy na východnom krídel Aliancie.
Začalo to naftou
Zelenskyj uviedol, že nepozná podrobnosti súčasných rokovaní, no domnieva sa, že Kremeľ môže opäť prísť s podobnými požiadavkami. „Myslím si, že akýkoľvek ústup alebo obmedzenie v oblasti bezpečnosti je prejavom slabosti Aliancie,“ povedal. Zdôraznil, že o takýchto otázkach môžu rozhodovať iba členské štáty NATO.
Ukrajinský prezident zároveň naznačil, že novým ruským požiadavkám mohla otvoriť dvere nedávna dohoda medzi Washingtonom a Moskvou o dodávkach motorovej nafty. Dodal však, že je ťažké predvídať, aké ďalšie podmienky môže Rusko v budúcnosti predložiť.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusko chce samostatnú dohodu s USA alebo NATO, ktorá by prepísala bezpečnostnú architektúru Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruské požiadavky Rusko-ukrajinský konflikt Trumpova administratíva Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO
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