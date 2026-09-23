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23. septembra 2026

Politológ sa pozrel na spojenie Kollár – Sulík. Akých voličov by mohli osloviť a majú šancu dostať sa do parlamentu?


Tagy: Parlamentné voľby Politológ

Boris Kollár nie je politik, ktorý by bol ukotvený programovo alebo hodnotovo, a bude sa otáčať tak, ako bude fúkať vietor, a vietor bude v tomto prípade Richard Sulík, myslí si politológ. Projekt ...



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799296389_877957418586087_1435353455006631025_n 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Boris Kollár nie je politik, ktorý by bol ukotvený programovo alebo hodnotovo, a bude sa otáčať tak, ako bude fúkať vietor, a vietor bude v tomto prípade Richard Sulík, myslí si politológ.


Projekt Sme rodina a Sulíkovci môže mať šancu na vstup do parlamentu. Uviedol to pre agentúru SITA politológ Radoslav Štefančík. Ako priblížil, hnutie Borisa Kollára Sme rodina sa v prieskumoch preferencií pohybuje medzi dvoma až tromi percentami.

Richard Sulík so svojím tímom podľa neho určite dokáže pritiahnuť nejakých voličov. Možnosť, že by spoločný projekt Kollára a Sulíka dostal aspoň päť percent voličských hlasov, politológ teda nevylučuje.

Ideologický kotrmelec


Súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling hovorí, že rozhodnutie Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej kandidovať s Kollárom je ideologický kotrmelec. Podľa Štefančíka však toto spojenie nie je ničím prekvapujúce, naopak, je podľa jeho slov čisto pragmatické.

"Pán Gröhling síce uvažuje o ”ideologickom kotrmelci", ale pán Kollár mal ku konzervatívcom vždy ďaleko. Navonok sa síce prezentoval ako konzervatívny politik, teda okrem iného ako predstaviteľ tradičnej rodiny, ale jeho súkromný život mal veľmi ďaleko od konzervatívnych princípov. Spájajú ich (Sulíka a Kollára) negatívne postoje k migrácii, vedia sa zhodnúť na niektorých ekonomických otázkach, ale obaja budú vychádzať najmä z ich pragmatického prístupu k politike," myslí si politológ.

Strana so širokým koaličným potenciálom


Ak ide o budúcu spoluprácu, tá je podľa Štefančíka otvorená. "Sulík síce hovorí, že budú tou stranou, ktorá pomôže vytvoriť pravicovú vládu bez Igora Matoviča, ale skôr by som ich videl ako stranu so širokým koaličným potenciálom, teda budú vedieť spolupracovať s Progresívnym Slovenskom, ako aj so Smerom-SD," doplnil politológ.

Sulíkovci aj Kollár sa podľa Štefančíka budú vedieť zhodnúť na programe a neočakáva nezhody. "Boris Kollár nie je politik, ktorý by bol ukotvený programovo alebo hodnotovo. Bude sa otáčať tak, ako bude fúkať vietor, a vietor bude v tomto prípade Richard Sulík. Myslím, že Sulík bude určovať hodnotovú orientáciu zoskupenia a pán Kollár sa novým programovým prioritám rýchlo prispôsobí," uviedol politológ a pozrel sa aj na to, akí voliči by mohli mať záujem o projekt Sme rodina a Sulíkovci.

Koho môžu osloviť?


Môžu podľa neho osloviť bývalého voliča SaS, ktorý sa medzitým kamsi vytratil, a môže to byť aj prelietavý volič, ktorého zaujme programová výbava Sulíka.

"Môže to byť malý podnikateľ alebo živnostník, ktorého bude chcieť Sulík osloviť. Môže to byť aj niekto od Demokratov, ale pokojne to môžu byť aj umiernení voliči Smeru a Republiky, ktorých osloví antiimigračná rétorika dua Kollár-Sulík," uzavrel Štefančík.


Hnutie Sme rodina pôjde do najbližších parlamentných volieb spolu s tímom bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka. Hnutie sa zároveň premenuje na Sme rodina a Sulíkovci. Sulík ani ľudia z jeho tímu nemajú vstúpiť do hnutia Sme rodina ako členovia a podľa dohody dostanú všetky párne miesta na kandidátnej listine, zatiaľ čo nepárne pozície obsadí Sme rodina. Kollár zostane predsedom hnutia a lídrom kandidátky.

Za jednu z najdôležitejších častí dohody Sulík označil to, že bude zodpovedať za spoločný program. Ten sa má zamerať najmä na ekonomiku, verejné financie, podnikateľské prostredie a dane. Program má podľa slov Sulíka stáť na štíhlom štáte, nízkych daniach, zodpovednom hospodárení, podnikateľských a osobných slobodách a na sociálnej politike.

Sme rodina bude v spoločnom projekte presadzovať najmä sociálne témy. Podľa Kollára však musí byť pomoc rodinám, samoživiteľkám či dôchodcom založená na zdravých verejných financiách a hospodárskom raste.




Zdroj: SITA.sk - Politológ sa pozrel na spojenie Kollár – Sulík. Akých voličov by mohli osloviť a majú šancu dostať sa do parlamentu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Politológ
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