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03. júla 2026

Politológ: Účasť v referende nad 25 percent by bola pre Demokratov výrazným politickým úspechom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Referendum 4. júla 2026

Lenč zároveň uviedol, že ho neprekvapila zdržanlivá podpora referenda zo strany ostatných opozičných strán. Ak sa na sobotňajšom referende zúčastní viac ako 25 percent oprávnených ...



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nvotova5 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Lenč zároveň uviedol, že ho neprekvapila zdržanlivá podpora referenda zo strany ostatných opozičných strán.


Ak sa na sobotňajšom referende zúčastní viac ako 25 percent oprávnených voličov, pôjde o výrazný politický úspech mimoparlamentnej strany Demokrati. Uviedol to politológ Jozef Lenč v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk.

Očakávaný výsledok


Pripomenul, že referendum bude už desiatym celoštátnym referendom v histórii Slovenska. Hoci neočakáva dosiahnutie zákonom stanovenej 50-percentnej účasti, ktorá je potrebná na jeho platnosť, za úspech by považoval výsledok pohybujúci sa medzi 26 až 40 percentami, čo naznačujú aj prieskumy verejnej mienky.

Akýkoľvek výsledok nad 25 percent, resp. dokonca ak by bol vyšší ako v prípade referenda, ktoré inicioval Smer pred tromi rokmi, by bol pre stranu Demokrati naozaj veľkým úspechom," povedal Lenč.

Porovnal pritom očakávanú účasť s predchádzajúcimi referendami. Referendum iniciované stranami Smer-SD a Hlas-SD v roku 2023 dosiahlo účasť 27,25 percenta. Na referende iniciovanom stranou SaS v roku 2010 sa zúčastnilo 22,8 percenta oprávnených voličov.

Nárast preferencií


Podľa Lenča nemožno hodnotiť referendum len z pohľadu jeho platnosti. Ak bolo cieľom Demokratov posilniť vlastnú politickú pozíciu, považuje ich stratégiu za opodstatnenú. „Preferencie Demokratov narástli približne z 3,5 percenta na 5,5 percenta, v optimistickejších prieskumoch až na šesť percent. Zjednodušene povedané, ak cieľom nebolo, aby bolo referendum úspešné, ale aby si Demokrati politicky pomohli, tak to nebolo zlé rozhodnutie," zhodnotil politológ.

Podľa neho bude teraz dôležité, ako výsledok vyhodnotia nielen predstavitelia vládnej koalície, ale aj ostatné opozičné strany. Lenč zároveň uviedol, že ho neprekvapila zdržanlivá podpora referenda zo strany ostatných opozičných strán. „Nemalá časť opozičných strán sa reálne obáva, že ak by pomohli Demokratom a referendum by bolo vnímané ako úspešné, mohlo by to Demokratom pomôcť na ich úkor," podotkol Lenč.




Zdroj: SITA.sk - Politológ: Účasť v referende nad 25 percent by bola pre Demokratov výrazným politickým úspechom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Referendum 4. júla 2026
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