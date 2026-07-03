Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. júla 2026

Thajská zdravotná sestra porušila budhistické tabu, aby zachránila zranených mníchov


Tagy: Autonehoda Budhisti Civilné obete Prvá pomoc Thajsko Zdravotná sestra Zranení

Pri nehode na severovýchode krajiny zahynulo desať budhistických mníchov, ďalší zostali hospitalizovaní. Thajská zdravotná sestra Wiwat Laonoi sa po tragickej dopravnej ...



Zdieľať
gettyimages 1031027772 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Pri nehode na severovýchode krajiny zahynulo desať budhistických mníchov, ďalší zostali hospitalizovaní.

Thajská zdravotná sestra Wiwat Laonoi sa po tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynulo desať budhistických mníchov, rozhodla ignorovať tradičné náboženské tabu a poskytla zraneným neodkladnú pomoc.


Nešťastie sa stalo vo štvrtok na severovýchode Thajska, keď 11-ročný chlapec bez dovolenia vzal rodičom pick-up a vo vysokej rýchlosti narazil do sprievodu 35 mníchov a piatich laikov. Päť mníchov zomrelo na mieste a ďalších päť neskôr v nemocnici.



Kontakt je zakázaný


V budhistickej tradícii ženy nesmú fyzicky prichádzať do kontaktu s mníchmi. Šesťdesiatjedenročná zdravotná sestra však zdôraznila, že v krízovej situácii boli dôležitejšie životy ľudí.


„Ľudia mi hovorili: Počkajte, to je mních! Ale ja som povedala, že na tom nezáleží, teraz je to pacient,“ uviedla pre agentúru AFP.



Pomáhala a koordinovala


Laonoi, ktorá pracuje v zdravotníctve takmer štyri desaťročia, bola prvou záchrankyňou na mieste nehody. Kontrolovala životné funkcie, vykonávala resuscitáciu a koordinovala pomoc s nemocnicou.


„Ako Thajčanka a zdravotná sestra som veľmi hrdá, že som mohla využiť svoje vedomosti na pomoc svojim blížnym,“ povedala.


Po odchode do dôchodku v septembri chce naďalej dobrovoľne pomáhať v oblastiach s obmedzenou zdravotnou starostlivosťou.




Zdroj: SITA.sk - Thajská zdravotná sestra porušila budhistické tabu, aby zachránila zranených mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autonehoda Budhisti Civilné obete Prvá pomoc Thajsko Zdravotná sestra Zranení
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Politológ: Účasť v referende nad 25 percent by bola pre Demokratov výrazným politickým úspechom
<< predchádzajúci článok
Zrážka cyklistky a chodkyne v Rankovciach. Vážne zranenia si vyžiadali letecký prevoz

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 