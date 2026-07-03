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03. júla 2026
Thajská zdravotná sestra porušila budhistické tabu, aby zachránila zranených mníchov
Pri nehode na severovýchode krajiny zahynulo desať budhistických mníchov, ďalší zostali hospitalizovaní. Thajská zdravotná sestra Wiwat Laonoi sa po tragickej dopravnej ...
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Thajská zdravotná sestra Wiwat Laonoi sa po tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynulo desať budhistických mníchov, rozhodla ignorovať tradičné náboženské tabu a poskytla zraneným neodkladnú pomoc.
Nešťastie sa stalo vo štvrtok na severovýchode Thajska, keď 11-ročný chlapec bez dovolenia vzal rodičom pick-up a vo vysokej rýchlosti narazil do sprievodu 35 mníchov a piatich laikov. Päť mníchov zomrelo na mieste a ďalších päť neskôr v nemocnici.
Kontakt je zakázaný
V budhistickej tradícii ženy nesmú fyzicky prichádzať do kontaktu s mníchmi. Šesťdesiatjedenročná zdravotná sestra však zdôraznila, že v krízovej situácii boli dôležitejšie životy ľudí.
„Ľudia mi hovorili: Počkajte, to je mních! Ale ja som povedala, že na tom nezáleží, teraz je to pacient,“ uviedla pre agentúru AFP.
Pomáhala a koordinovala
Laonoi, ktorá pracuje v zdravotníctve takmer štyri desaťročia, bola prvou záchrankyňou na mieste nehody. Kontrolovala životné funkcie, vykonávala resuscitáciu a koordinovala pomoc s nemocnicou.
„Ako Thajčanka a zdravotná sestra som veľmi hrdá, že som mohla využiť svoje vedomosti na pomoc svojim blížnym,“ povedala.
Po odchode do dôchodku v septembri chce naďalej dobrovoľne pomáhať v oblastiach s obmedzenou zdravotnou starostlivosťou.
Zdroj: SITA.sk - Thajská zdravotná sestra porušila budhistické tabu, aby zachránila zranených mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.
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