Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Jungheinrich získava IFOY Award 2026


Tagy: Logistika Ocenenie PR

Automatické riešenie riadené AI pre Liebherr stanovuje nové štandardy v intralogistike. Hamburg - 17 spoločností. Jedna trofej. Jungheinrich ju získal. Na tohtoročnom IFOY Award - najprestížnejšom ...



Zdieľať
ifoy 1280x840px 676x444 3.7.2026 (SITA.sk) - Automatické riešenie riadené AI pre Liebherr stanovuje nové štandardy v intralogistike.


Hamburg – 17 spoločností. Jedna trofej. Jungheinrich ju získal. Na tohtoročnom IFOY Award - najprestížnejšom ocenení v intralogistike - Jungheinrich zvíťazil v kategórii "Integrované zákaznícke riešenie". Ocenenie potvrdzuje kvalitu plne automatického end‑to‑end riešenia, ktoré Jungheinrich vyvinul v spolupráci so skupinou Liebherr pre ich logistiku náhradných dielov.

Nezávislú porotu medzinárodných odborných novinárov kvalita riešenia presvedčila a udelila mu najvyššie možné hodnotenie za funkcionalitu aj trhovú relevanciu.

IFOY Award - meradlo excelentnosti v intralogistike


International Forklift of the Year Award je najuznávanejšia značka kvality v intralogistike. Tento rok o titul súťažilo 17 finalistov. Všetky prihlásené riešenia prešli komplexným auditom: poprední odborní novinári z celého sveta ich hodnotili podľa kritérií funkcionality, stupňa inovácie, prínosu pre zákazníka a trhovej relevancie - doplnené o praktické testovanie produktov v rámci IFOY Test Camp Intralogistics. Nezávislosť je základom celého procesu, a práve preto má výsledok takú váhu.

Riešenie: tam, kde sa stretáva AI a moderná intralogistika


Pre logistiku náhradných dielov skupiny Liebherr čelil Jungheinrich náročnej úlohe: vysoké objemy objednávok, krátke dodacie lehoty, nulový priestor na chyby. Odpoveďou bolo plne automatické end‑to‑end riešenie postavené na AI‑podporovanom systéme riadenia skladu.

Systém nepretržite analyzuje prevádzkové a procesné dáta a na ich základe prijíma rozhodnutia v reálnom čase.

Objednávky sú dynamicky prioritizované - nie podľa pevných pravidiel, ale na základe aktuálnych skladových potrieb, ktoré sú sústavne monitorované. Výsledkom je merateľne vyššia efektivita, lepšia spoľahlivosť dodávok a nižšie procesné náklady. Riešenie je navyše škálovateľné - pripravené na budúci rast a schopné nastavovať nové štandardy v intralogistike.

"Riešenie zaujme vynikajúcou funkcionalitou, vysokou trhovou relevanciou a mimoriadne efektívnou integráciou AI do systému riadenia skladu, s preukázateľným dopadom na efektivitu a spoľahlivosť dodávok." - IFOY Jury 2026

Viac než len ocenenie


Pre Jungheinrich je IFOY Award 2026 potvrdením. Potvrdením, že smer je správny: vyvíjať inteligentné, dátovo riadené riešenia, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu v praxi - a ktoré posúvajú intralogistiku dopredu. Skutočnosť, že sa to podarilo v úzkej spolupráci so skupinou Liebherr, robí toto uznanie ešte hodnotnejším. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 25. júna 2026 v priestoroch spoločnosti AEB SE v Stuttgarte.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich získava IFOY Award 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Logistika Ocenenie PR
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Politológ: Účasť v referende nad 25 percent by bola pre Demokratov výrazným politickým úspechom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 