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Jungheinrich získava IFOY Award 2026
Automatické riešenie riadené AI pre Liebherr stanovuje nové štandardy v intralogistike. Hamburg - 17 spoločností. Jedna trofej. Jungheinrich ju získal. Na tohtoročnom IFOY Award - najprestížnejšom ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Automatické riešenie riadené AI pre Liebherr stanovuje nové štandardy v intralogistike.
Hamburg – 17 spoločností. Jedna trofej. Jungheinrich ju získal. Na tohtoročnom IFOY Award - najprestížnejšom ocenení v intralogistike - Jungheinrich zvíťazil v kategórii "Integrované zákaznícke riešenie". Ocenenie potvrdzuje kvalitu plne automatického end‑to‑end riešenia, ktoré Jungheinrich vyvinul v spolupráci so skupinou Liebherr pre ich logistiku náhradných dielov.
Nezávislú porotu medzinárodných odborných novinárov kvalita riešenia presvedčila a udelila mu najvyššie možné hodnotenie za funkcionalitu aj trhovú relevanciu.
International Forklift of the Year Award je najuznávanejšia značka kvality v intralogistike. Tento rok o titul súťažilo 17 finalistov. Všetky prihlásené riešenia prešli komplexným auditom: poprední odborní novinári z celého sveta ich hodnotili podľa kritérií funkcionality, stupňa inovácie, prínosu pre zákazníka a trhovej relevancie - doplnené o praktické testovanie produktov v rámci IFOY Test Camp Intralogistics. Nezávislosť je základom celého procesu, a práve preto má výsledok takú váhu.
Pre logistiku náhradných dielov skupiny Liebherr čelil Jungheinrich náročnej úlohe: vysoké objemy objednávok, krátke dodacie lehoty, nulový priestor na chyby. Odpoveďou bolo plne automatické end‑to‑end riešenie postavené na AI‑podporovanom systéme riadenia skladu.
Systém nepretržite analyzuje prevádzkové a procesné dáta a na ich základe prijíma rozhodnutia v reálnom čase.
Objednávky sú dynamicky prioritizované - nie podľa pevných pravidiel, ale na základe aktuálnych skladových potrieb, ktoré sú sústavne monitorované. Výsledkom je merateľne vyššia efektivita, lepšia spoľahlivosť dodávok a nižšie procesné náklady. Riešenie je navyše škálovateľné - pripravené na budúci rast a schopné nastavovať nové štandardy v intralogistike.
"Riešenie zaujme vynikajúcou funkcionalitou, vysokou trhovou relevanciou a mimoriadne efektívnou integráciou AI do systému riadenia skladu, s preukázateľným dopadom na efektivitu a spoľahlivosť dodávok." - IFOY Jury 2026
Pre Jungheinrich je IFOY Award 2026 potvrdením. Potvrdením, že smer je správny: vyvíjať inteligentné, dátovo riadené riešenia, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu v praxi - a ktoré posúvajú intralogistiku dopredu. Skutočnosť, že sa to podarilo v úzkej spolupráci so skupinou Liebherr, robí toto uznanie ešte hodnotnejším. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 25. júna 2026 v priestoroch spoločnosti AEB SE v Stuttgarte.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich získava IFOY Award 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Hamburg – 17 spoločností. Jedna trofej. Jungheinrich ju získal. Na tohtoročnom IFOY Award - najprestížnejšom ocenení v intralogistike - Jungheinrich zvíťazil v kategórii "Integrované zákaznícke riešenie". Ocenenie potvrdzuje kvalitu plne automatického end‑to‑end riešenia, ktoré Jungheinrich vyvinul v spolupráci so skupinou Liebherr pre ich logistiku náhradných dielov.
Nezávislú porotu medzinárodných odborných novinárov kvalita riešenia presvedčila a udelila mu najvyššie možné hodnotenie za funkcionalitu aj trhovú relevanciu.
IFOY Award - meradlo excelentnosti v intralogistike
International Forklift of the Year Award je najuznávanejšia značka kvality v intralogistike. Tento rok o titul súťažilo 17 finalistov. Všetky prihlásené riešenia prešli komplexným auditom: poprední odborní novinári z celého sveta ich hodnotili podľa kritérií funkcionality, stupňa inovácie, prínosu pre zákazníka a trhovej relevancie - doplnené o praktické testovanie produktov v rámci IFOY Test Camp Intralogistics. Nezávislosť je základom celého procesu, a práve preto má výsledok takú váhu.
Riešenie: tam, kde sa stretáva AI a moderná intralogistika
Pre logistiku náhradných dielov skupiny Liebherr čelil Jungheinrich náročnej úlohe: vysoké objemy objednávok, krátke dodacie lehoty, nulový priestor na chyby. Odpoveďou bolo plne automatické end‑to‑end riešenie postavené na AI‑podporovanom systéme riadenia skladu.
Systém nepretržite analyzuje prevádzkové a procesné dáta a na ich základe prijíma rozhodnutia v reálnom čase.
Objednávky sú dynamicky prioritizované - nie podľa pevných pravidiel, ale na základe aktuálnych skladových potrieb, ktoré sú sústavne monitorované. Výsledkom je merateľne vyššia efektivita, lepšia spoľahlivosť dodávok a nižšie procesné náklady. Riešenie je navyše škálovateľné - pripravené na budúci rast a schopné nastavovať nové štandardy v intralogistike.
"Riešenie zaujme vynikajúcou funkcionalitou, vysokou trhovou relevanciou a mimoriadne efektívnou integráciou AI do systému riadenia skladu, s preukázateľným dopadom na efektivitu a spoľahlivosť dodávok." - IFOY Jury 2026
Viac než len ocenenie
Pre Jungheinrich je IFOY Award 2026 potvrdením. Potvrdením, že smer je správny: vyvíjať inteligentné, dátovo riadené riešenia, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu v praxi - a ktoré posúvajú intralogistiku dopredu. Skutočnosť, že sa to podarilo v úzkej spolupráci so skupinou Liebherr, robí toto uznanie ešte hodnotnejším. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 25. júna 2026 v priestoroch spoločnosti AEB SE v Stuttgarte.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jungheinrich získava IFOY Award 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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