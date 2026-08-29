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 24hod.sk    Ekonomika

29. augusta 2026

Slovenská ekonomika dostala v auguste facku, firmy v priemysle sú najpesimistickejšie za tri roky


Tagy: Ekonomická nálada Indikátor ekonomického sentimentu

Medziročne sa ekonomická nálada na Slovensku zhoršila o 5,6 bodu a za svojím dlhodobým priemerom zaostáva až o 10,7 bodu. Slovenská ekonomická nálada sa v auguste opäť zhoršila. Hlavným dôvodom bol ...



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hala 29.8.2026 (SITA.sk) - Medziročne sa ekonomická nálada na Slovensku zhoršila o 5,6 bodu a za svojím dlhodobým priemerom zaostáva až o 10,7 bodu.


Slovenská ekonomická nálada sa v auguste opäť zhoršila. Hlavným dôvodom bol výrazný prepad dôvery podnikateľov v priemysle, ktorý stiahol celkový indikátor ekonomického sentimentu na najnižšiu úroveň od začiatku roka. Mierne negatívnejšie boli naladení aj spotrebitelia. Naopak, optimizmus sa zvýšil v službách, stavebníctve a obchode, ich zlepšenie však nedokázalo vykompenzovať slabší výhľad priemyselných firiem.

Ako informoval Štatistický úrad SR, indikátor ekonomického sentimentu v auguste klesol oproti júlu o 4,4 bodu na 95 bodov. Medziročne sa ekonomická nálada zhoršila o 5,6 bodu a za svojím dlhodobým priemerom zaostáva až o 10,7 bodu. Ukazovateľ pritom vychádza z piatich čiastkových indikátorov, ktoré zachytávajú dôveru a očakávania podnikateľov v priemysle, stavebníctve, obchode a službách a náladu spotrebiteľov.

Služby sú na tom výrazne lepšie


Najväčší problém sa v auguste objavil v priemysle. Indikátor dôvery v tomto odvetví po sezónnom očistení klesol až o 17 bodov na -15 bodov. Ide o najnižšiu hodnotu od júna 2023. Zhoršenie sa prejavilo vo všetkých troch sledovaných zložkách. Firmy výrazne znížili očakávania produkcie na najbližšie tri mesiace a zároveň hlásili rast zásob. Oba tieto faktory boli najvýraznejšie vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov. Pokles objednávok zase avizovali predovšetkým podniky vyrábajúce drevené a papierové výrobky.

Výrazne lepšia situácia bola v službách. Indikátor dôvery tam v auguste vzrástol o 8,6 bodu na 12,3 bodu. Podnikatelia pozitívnejšie hodnotili svoju aktuálnu podnikateľskú situáciu aj doterajší dopyt. Najvýraznejšie sa podnikateľská situácia zlepšila vo finančných a poisťovacích činnostiach. Dopyt sa zvýšil najmä v oblasti informácií a komunikácie, hoci práve v tomto sektore zároveň firmy očakávajú jeho pokles v nasledujúcom období.

Mierne lepšia nálada zavládla aj v obchode a stavebníctve. Dôvera obchodníkov sa zvýšila o 0,3 bodu na 0,3 bodu. Pozitívnejšie podnikatelia hodnotili najmä očakávané podnikateľské aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch, pričom najvýraznejší optimizmus zaznamenal maloobchod so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie v špecializovaných predajniach. Na druhej strane obchodníci negatívnejšie vnímali doterajší trend podnikateľských aktivít a upozorňovali aj na rast zásob tovaru.

Domácnosti sú naďalej opatrné


V stavebníctve indikátor dôvery vzrástol o 0,5 bodu na -6,5 bodu. Zlepšenie súviselo najmä s priaznivejším hodnotením očakávanej zamestnanosti. Podnikatelia pritom neočakávajú v najbližšom období výraznejšiu zmenu celkovej úrovne objednávok.

Opatrnosť naďalej cítiť aj medzi domácnosťami. Indikátor spotrebiteľskej dôvery v auguste klesol o 0,6 bodu na 28 bodov a za dlhodobým priemerom zaostáva o 8,1 bodu. Spotrebitelia boli pesimistickejší najmä pri očakávanom vývoji nezamestnanosti a svojich úspor. Naopak, mierne optimistickejšie hodnotili očakávanú finančnú situáciu vlastnej domácnosti a celkovú hospodársku situáciu. V porovnaní s augustom minulého roka však bola spotrebiteľská nálada horšia o 3,6 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská ekonomika dostala v auguste facku, firmy v priemysle sú najpesimistickejšie za tri roky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomická nálada Indikátor ekonomického sentimentu
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