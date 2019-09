Poľská pohraničná stráž vstúpila na palubu lode Greenpeace

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 10. septembra (TASR) - Príslušníci poľskej pohraničnej stráže vyzbrojení samopalmi vstúpili na palubu lode Rainbow Warrior ochranárskej organizácie Greenpeace blokujúcej vyloženie nákladu uhlia v prístave v meste Gdansk. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie aktivistov.Nočný zásah špeciálnej jednotky potvrdila hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Agnieszka Goliasová, ktorá dodala, že z 18 osôb na palube boli zadržané len dve - kapitán a jeden z aktivistov. Zvyšné osoby prepustili po predložení dokladov totožnosti.Greenpeace vo svojom vyhlásení uviedla, že cieľom pondelňajšej operácie bolo upozorniť na politiku poľskej vlády, ktorá uprednostňuje používanie uhlia - znečisťujúceho paliva, ktoré významne prispieva ku globálnemu otepľovaniu.povedal vo vyhlásení programový riaditeľ poľskej pobočky Greenpeace Pawel Szypulski. Odkazoval na termín, dokedy má dôjsť k postupnému ukončeniu používania uhlia v Európskej únii.EÚ prisľúbila znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 na úroveň 40 percent z roku 1990, aby spĺňala ustanovenia vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z decembra 2015.Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá zvíťazila vo voľbách v roku 2015 sčasti s prísľubmi zachovať uhoľný priemysel, plánuje znížiť využívanie tohto paliva zo súčasných asi 80 percent na približne 60 percent do roku 2030.Poľsko spolu s Českom a Maďarskom na summite EÚ v Bruseli zablokovali pokusy ostatných členských krajín Únie dosiahnuť dohodu týkajúcu sa cieľov klimatickej politiky zo zameraním na tzv. uhlíkovú neutralitu do roku 2050.