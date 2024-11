Real Madrid v Lige majstrov nezvládol šláger na Anfielde, hrozí mu blamáž

Futbalisti Realu Madrid sa po prehre na ihrisku FC Liverpool (0:2) v Lige majstrov pomaly môžu lúčiť s miestami, ktoré zaisťujú priamy postup do osemfinále. V tabuľke im patrí so 6 bodmi až 24. priečka. Podľa denníka Marca bola stredajšia prehra na Anfielde logická a Realu hrozí, že sa nedostane ani do play off o osemfinále. Najviac sa po zápase hovorilo o nepremenenej penalte Kyliana Mbappeho, spoluhráči mu však vyjadrili podporu.





Liverpool išiel do vedenia v úvode druhého polčasu, keď sa Alexis Mac Allister dostal za obranu súpera a strelou do protipohybu brankára Thibauta Courtoisa otvoril skóre. Hostia mohli vyrovnať z pokutového kopu, ale brankár domácich Caoimhin Kelleher vystihol smer Mbappeho strely k pravej žrdi. Ani Liverpool však nepremenil penaltu, zakončenie Mohameda Salaha sa obtrelo o ľavú žrď. "The Reds" však o sedem minút upokojil Cody Gakpo gólom na 2:0. Anglický tím zdolal španielsky veľkoklub prvýkrát od roku 2009.Hosťom chýbal v útoku Brazílčan Vinicius Junior, o to viac sa pozornosť upierala na Mbappeho. Ten však zlyhal v kľúčovom momente zápasu. "Vždy, keď sa dotkne lopty, chce urobiť to najlepšie, čo vie. A to ničí jeho vyrovnanosť. Ale Mbappe je ten najmenší problém, ktorý Real Madrid má," povedal pre televíziu Movistar bývalý športový riaditeľ klubu Jorge Valdano.Spoluhráča sa zastal Dani Ceballos: "Kylianovi to nejde dobre, nedáva všetky góly, ktoré by chcel, ale musíme naňho počkať. Nie je ľahké dostať sa do klubu ako je Real Madrid, ale myslím si, že raz dá tomuto klubu veľmi veľa. Veríme v neho."Na obranu Mbappeho sa postavil aj Jude Bellingham: "Je to úžasný hráč, ale tlak, ktorý naňho vyvíjajú, je enormný. Nepremenená penalta nie je dôvod, prečo sme prehrali. Neboli sme dosť dobrí. A viem s istotou povedať, že Kylian bude hviezdiť v mnohých dôležitých momentoch tohto klubu."Liverpool naopak nadchol svojím výkonom. Zápas sledoval aj bývalý hráč Realu, 35-ročný útočník Gareth Bale. Bol v úlohe televízneho analytika: "Liverpool bol ďaleko lepší. Dominoval v zápase od začiatku až do konca. Ale chápem, že Real má veľa zranených hráčov a má to ťažké." Bale sa potom tak isto ako jeho predchodcovia zastal francúzskeho zakončovateľa: "Je najlepší na svete a je otázkou času, kedy to dokáže. On a Salah nedali penalty, no keďže Liverpool vyhral, bude sa hovoriť len o tej Mbappeho."Ďalší bývalý hráč španielskeho klubu Steve McManaman, ktorý v Reale pôsobil od roku 1999 do 2003 a predtým odštartoval kariéru v FC Liverpool, povedal: "Španielska tlač bude k Mbappemu tvrdá. Madrid prechádza zlou etapou a jeho hviezdy na tom nie sú dobre. Potrebovali ho, bez Viniciusa sa čakalo, aby niečo urobil a on bol slabý. Toto bola jeho chvíľa. Mohol urobiť krok vpred a neurobil."Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti nebol po zápase spokojný s hrou tímu. Navyše prišiel o ďalšiu oporu - stredopoliara Eduarda Camavingu. Skúsený kouč však verí, že obhajca trofeje pôjde v prestížnej súťaži ďalej. "Musíme byť medzi prvými 24 a to sa nám podarí. Budeme hrať v Lige majstrov tak, ako po minulé roky. Dúfam, že sa vráti Rodrygo a možno Tchouameni. Musíme byť trpezliví. Ale Liverpool si zaslúžil vyhrať," vyhlásil taliansky kouč. "V prvom polčase sme sa dobre držali, no urobili sme nejaké zlé rozhodnutia vo finálnej fáze. Až do penalty hral môj tím celkom dobre. Musíme takto pokračovať, toto je cesta. Mbappe, tak ako ostatní, bojoval. Nedal penaltu, bola to ťažká chvíľa, ale má podporu všetkých. Že zlyhal, to som trochu sklamaný, ale musíme sa pozerať dopredu. Je to pre neho ťažké obdobie, musíme byť však trpezliví, pretože je výnimočný hráč."