Poľská vláda nepovažuje masívny únik informácií z databázy vybavenia ozbrojených síl za bezpečnostné riziko

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Masívny únik informácií z poľskej databázy vojenského vybavenia zahŕňa iba verejne dostupné dokumenty a nie je škodlivý. Vyhlásilo to v piatok poľské ministerstvo obrany s tým, že databázu, ktorá sa objavila na internete, vytvoril orgán zodpovedný za nákupy pre poľskú armádu.„Chceme zdôrazniť, že zverejnenie údajov neznamená žiadnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, ani pre fungovanie poľských ozbrojených síl,“ uviedlo ministerstvo a dodalo, že pri úniku dát nenastalo narušenie bezpečnosti IT systému. Podľa predbežných zistení únik informácií spôsobila nedbanlivosť zamestnanca, dodalo ministerstvo. Opozícia žiada pre incident odvolanie ministra obrany.Spravodajský portál Onet.pl uviedol, že na verejnosť sa v nedeľu dostali súbory s takmer 1,8 miliónmi záznamov o majetku poľských ozbrojených síl, od notebookov, cez výzbroj, až po stíhačky F-16. Podľa portálu by zdroj úniku informácií mohol byť na vojenskom inšpektoráte v meste Bydhošť v strednom Poľsku. Tvrdí tiež, že podľa jeho informátorov databázu stiahli užívatelia v iných krajinách vrátane Ruska a Číny. Databáza prináša obraz o majetku, ktorý poľské ozbrojené sily v septembri vlastnili alebo ho potrebovali, a stav, v akom sa nachádza vybavenie.