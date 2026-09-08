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08. septembra 2026

Poľsko a Slovensko podpísali dohodu o munícii a ochrane proti dronom. Poľský systém SAN by mohli dostať aj slovenskí vojaci


Tagy: európska bezpečnosť poľsko-slovenské vzťahy

Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uviedol, že spolupráca má využiť rozsiahle slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície, predovšetkým 155-milimetrových delostreleckých nábojov. Poľsko ...



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hrm_4ryxcainsex 676x450 8.9.2026 (SITA.sk) - Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uviedol, že spolupráca má využiť rozsiahle slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície, predovšetkým 155-milimetrových delostreleckých nábojov. Poľsko zároveň počíta so spoločnou prácou na systéme SAN a s jeho dodaním Slovensku.


Poľsko a Slovensko podpísali list o zámere o spolupráci v oblasti výroby munície a ochrany proti dronom. Dohodu uzavreli ministri obrany Władysław Kosiniak-Kamysz a Robert Kaliňák. Podľa poľskej televízie TVP World sa spolupráca sústredí najmä na výrobu delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov a poľský protidronový systém SAN.

Poľský minister obrany uviedol, že spolupráca má využiť rozsiahle slovenské kapacity a skúsenosti s výrobou munície, predovšetkým 155-milimetrových delostreleckých nábojov. Poľsko zároveň počíta so spoločnou prácou na systéme SAN a s jeho dodaním Slovensku.

Kaliňák podľa poľského ministerstva obrany označil SAN za veľmi zaujímavý projekt, na ktorom by sa Slovensko mohlo podieľať aj vlastnými kapacitami. Osobitne vyzdvihol jeho identifikačnú časť. „Predovšetkým je však pre nás mimoriadne zaujímavý vývoj identifikačného systému, ktorý ste pripravili, a teší ma, že na tomto projekte môžeme spolupracovať,“ uviedol slovenský minister.

Podľa Kaliňáka môže dlhoročná slovenská tradícia výroby veľkokalibrovej munície prispieť aj k zvýšeniu výrobných kapacít v Poľsku. „Chceme takto spolupracovať a v rámci našej rámcovej dohody umožniť nielen výrobu týchto kapacít, ale aj presun tejto výroby späť do Poľska,“ povedal podľa oficiálneho webu poľského ministerstva obrany.

List o zámere predstavuje ďalší krok v obrannopriemyselnej spolupráci oboch krajín. Z dostupných informácií zatiaľ nevyplýva, aký počet systémov SAN by Slovensko mohlo získať, aká by bola hodnota prípadnej dodávky ani kedy by sa mohla uskutočniť.

Dohoda prichádza v čase, keď členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) posilňujú vlastné a regionálne výrobné kapacity v obrannom priemysle a investujú do ochrany proti vzdušným hrozbám vrátane dronov. Poľsko pritom rozširovanie výroby munície a protidronových schopností označuje za jednu zo svojich priorít.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko a Slovensko podpísali dohodu o munícii a ochrane proti dronom. Poľský systém SAN by mohli dostať aj slovenskí vojaci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť poľsko-slovenské vzťahy
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