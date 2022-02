Vydrží spolu vláda celé štyri roky? Podľa Sulíka je pravdepodobnosť vyššia ako kedykoľvek predtým

23.2.2022 - Dnes je pravdepodobnosť, že vláda spolu dovládne celé štyri roky, vyššia ako kedykoľvek predtým. Pri hodnotení dvojročného pôsobenia aktuálneho kabinetu to po stredajšom rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. „Mali sme ťažký začiatok spôsobený úplnou neskúsenosťou členov vlády, to treba na rovinu povedať. K tomu sa pridala korona, energetická kríza, kríza na Ukrajine. Táto vláda to objektívne má extrémne ťažké," zhrnul minister.Ako však zároveň dodal, aktuálne sú už jednotliví členovia kabinetu viac zohratí a situácia sa podľa neho začína ukľudňovať. Za najpozitívnejšiu vec v rámci svojho pôsobenia v rezorte hospodárstva vyzdvihol dohodu, na základe ktorej budú mať domácnosti na najbližšie dva roky nezmenené ceny elektrickej energie a ďalej Mochovce 3 , ktoré sa podarilo výrazne posunúť a sú tesne pred spustením.