Poľsko počas samitu NATO navrhne mierovú misiu na Ukrajine, Dánsko sa chce pridať

18.3.2022 - Poľsko podľa jeho premiéra Mateusza Morawieckeho počas budúcotýždňového mimoriadneho samitu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) formálne navrhne mierovú a humanitárnu misiu na Ukrajine.Predseda poľskej vlády sa v piatok vyjadril, že tento návrh už Poľsko vyslovilo v stredu počas stretnutia ministrov obrany členských štátov aliancie. Dánsko sa vyjadrilo, že je pripravené pridať sa k takej misii.S nápadom na mierovú misiu NATO alebo širšej medzinárodnej komunity pod vojenskou ochranou prišiel poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski počas utorkovej návštevy Kyjeva, kde bol s premiérmi Poľska, Česka a Slovinska. Ako zdôraznil, misia by bola v súlade s medzinárodným právom a nepredstavovala by žiadnu formu nepriateľskej akcie.Lídri NATO sú proti prítomnosti aliancie na Ukrajine, pretože sa obávajú, že by to mohlo viesť k eskalácii konfliktu.