Pozitívny test na COVID-19 mal aj Erik Tomáš, člen Hlas-SD skončil v karanténe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Erik Tomáš (Hlas-SD) má pozitívny test na koronavírus. Povedal to vo videu vo svojom profile na sociálnej sieti.Uviedol, že je momentálne v karanténe a informoval o tom aj kanceláriu NR SR. Dodal, že choroba má uňho mierny priebeh.Koronavírus má aj predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a expremiér Peter Pellegrini. Oznámil to vo svojom profile na sociálnej sieti. Uviedol, že po pozitívnom teste nastúpil do karantény. Podľa jeho slov sa cíti „celkom dobre“.