Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. septembra 2025

Poľsko uzavrie východné hranice v reakcii na rusko-bieloruské manévre


Tagy: poľsko-bieloruské hranice

Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil uzavretie hraníc s Bieloruskom v reakcii na nadchádzajúce spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie. „V súvislosti s ...



Zdieľať
poland_eu_36403 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil uzavretie hraníc s Bieloruskom v reakcii na nadchádzajúce spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie. „V súvislosti s manévrami Západ z dôvodov národnej bezpečnosti vo štvrtok o polnoci uzavrieme hranice s Bieloruskom vrátane železničných priechodov,“ povedal Tusk novinárom. Cvičenie Západ-2025 sa má uskutočniť od 12. do 16. septembra.


V reakcii na rusko-bieloruské manévre usporiadajú poľské a spojenecké sily v Poľsku vlastné vojenské cvičenie, dodal Tusk. Zúčastní sa na ňom zhruba 30-tisíc vojakov.

Podľa poľského premiéra je vojenské cvičenie Západ navrhnuté tak, aby simulovalo okupáciu Suwalského koridoru, ktorý spája Poľskom s Litvou a susedí s Bieloruskom a ruskou Kaliningradskou oblasťou. Koridor sa často považuje za „krehké miesto“ NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom hypotetického ruského útoku.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko uzavrie východné hranice v reakcii na rusko-bieloruské manévre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľsko-bieloruské hranice
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Protest organizovaný združením Mier Ukrajine na piatok 12. septembra sa uskutoční až o dva týždne
<< predchádzajúci článok
S fašistami z druhej svetovej vojny sme sa podľa premiéra Fica nikdy poriadne nevysporiadali

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 