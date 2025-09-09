|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
|
09. septembra 2025
Poľsko uzavrie východné hranice v reakcii na rusko-bieloruské manévre
Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil uzavretie hraníc s Bieloruskom v reakcii na nadchádzajúce spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie. „V súvislosti s ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil uzavretie hraníc s Bieloruskom v reakcii na nadchádzajúce spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie. „V súvislosti s manévrami Západ z dôvodov národnej bezpečnosti vo štvrtok o polnoci uzavrieme hranice s Bieloruskom vrátane železničných priechodov,“ povedal Tusk novinárom. Cvičenie Západ-2025 sa má uskutočniť od 12. do 16. septembra.
V reakcii na rusko-bieloruské manévre usporiadajú poľské a spojenecké sily v Poľsku vlastné vojenské cvičenie, dodal Tusk. Zúčastní sa na ňom zhruba 30-tisíc vojakov.
Podľa poľského premiéra je vojenské cvičenie Západ navrhnuté tak, aby simulovalo okupáciu Suwalského koridoru, ktorý spája Poľskom s Litvou a susedí s Bieloruskom a ruskou Kaliningradskou oblasťou. Koridor sa často považuje za „krehké miesto“ NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom hypotetického ruského útoku.
