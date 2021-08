Rádioaktívnu vodu z Fukušimy chcú vypustiť do oceána, vybudujú podmorský tunel

Minimalizácia rizika kontaminácie pôdy

Zriedenie veľkým množstvom morskej vody

Vypustenie prostredníctvom potrubia vloženého v betónovom tuneli predstavuje pokus o minimalizáciu „poškodenia povesti“, ktoré by podľa nich nastalo, ak by kontaminovanú vodu vypustili v blízkosti morského života pri pobreží Fukušimy.

Vypúšťanie 30 rokov

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovateľ jadrovej elektrárne Fukušima plánuje postaviť podmorský tunel, cez ktorý chce do oceána vypustiť upravenú, no stále rádioaktívnu vodu. Spoločnosť Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) o tom informovala v stredu s tým, že chce vodu vypustiť asi kilometer od elektrárne, aby zabránila narušeniu miestneho rybárstva.TEPCO dúfa, že by mohli vodu začať vypúšťať na jar 2023. V závode sú podľa nich stovky nádrží, ktoré je potrebné odstrániť, aby vytvorili miesto pre zariadenia potrebné na odstavenie elektrárne.Juniči Macumoto, ktorý je zodpovedný za projekt na odstránenie vody, vysvetlil, že chcú vybudovať podmorský tunel pri reaktore číslo 5, ktorý nehodu v elektrárni prežil, aby minimalizovali riziko kontaminácie pôdy alebo úniku rádioaktívnej vody do tunela.Rádioaktívnu vodu zhromažďujú v asi tisícke nádrží od roku 2011, keď rozsiahle zemetrasenie a cunami zničili tri reaktory a začala unikať kontaminovaná voda určená na ich chladenie. Nádrže by podľa prevádzkovateľa elektrárne mali naplniť svoju kapacitu koncom budúceho roka.Vláda v apríli rozhodla, že na jar 2023 začnú vodu po jej úprave a zriedení vypúšťať do Tichého oceána. Bezpečnostné štandardy pre túto operáciu by mali nastaviť regulačné úrady. Tento nápad sa však stretol s ráznym odporom rybárov, obyvateľov i susedných krajín, vrátane Číny a Južnej Kórey.Vodu by mali vypúšťať v hĺbke asi 12 metrov pod hladinou oceána. TEPCO pritom plánuje kontaminovanú vodu riediť veľkými množstvami morskej vody, aby znížili koncentráciu rádioaktívnych materiálov pod povolené limity. Pracovníci budú následne kontrolovať vodu pred vypustením a tiež denne zbierať a kontrolovať vzorky morskej vody z viacerých oblastí. Japonsko v tejto súvislosti získalo pre spoluprácu na zbieraní vzoriek a monitorovaní aj súhlas Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) Kontrolované vypúšťanie vody, s maximálnym ročným limitom na rádioaktívne materiály, by malo podľa Macumota trvať asi 30 rokov alebo do ukončenia prevádzky elektrárne.Vláda v utorok prijala predbežný plán, ktorý zahŕňa aj fond na zmiernenie dopadov negatívnych správ o vypúšťaní a kompenzáciu škôd pre rybárov a ďalších miestnych podnikateľov.Japonské úrady tvrdia, že vypúšťanie rádioaktívnej vody do mora je najrealistickejším riešením, ako sa jej zbaviť pred definitívnym odstavením elektrárne. Podľa vlády i predstaviteľov TEPCO z vody nedokážu odstrániť trícium, ktoré v malých množstvách nie je škodlivé, no všetky ďalšie izotopy vybrané na úpravu dokážu pred vypustením zredukovať na bezpečné hladiny.