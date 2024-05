Šutaj Eštok by podľa prieskumu po atentáte na premiéra Fica nemal odstúpiť, šéf ochrankárov však áno

21.5.2024 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok by po atentáte na premiéra Roberta Fica nemal rezignovať na post ministra vnútra. Ako vyplýva z prieskumu agentúry SCIO, tento názor zastáva 57,1 percenta oslovených. Za odstúpenie Šutaja Eštoka sa vyslovilo 42,9 percenta respondentov.Opačne je to v prípade riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavla Krejčího. Ten by mal rezignovať podľa 63 percent opýtaných, pričom opačný názor má 37 percent respondentov. V prípade prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka jeho odstúpenie podporuje 39,8 percenta respondentov, proti je však 60,2 percenta.„Celý prieskum vo veľkej miere ukazuje, aká rozdelená je slovenská spoločnosť a aké rozdielne je vnímanie tragickej udalosti minulého týždňa priaznivcami opozície a koalície s drobnou výnimkou, ktorou je práve vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľovi ochranky,” uviedol na margo prieskumu spoluzakladateľ agentúry SCIO a jej hlavný analytik Martin Klus V rámci prieskumu sa agentúra pýtala aj na príčiny rozdelenia spoločnosti. Podľa výsledkov prieskumu zodpovednosť časť verejnosti okrem politikov pripisuje médiám (44,1 percenta respondentov), alternatívnym resp. konšpiračným médiám (36,6 percenta opýtaných) a sociálnym sieťam (26,5 percenta respondentov).Agentúra SCIO prieskum robila na vzorke 1 000 respondentov v dňoch 17. až 20. mája.