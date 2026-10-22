Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sergej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. októbra 2026

Poľský futbalový zväz zvažuje nové meno na lavičke národného tímu. Urbana by mohol nahradiť Slovák Gašparík – VIDEO


Tagy: Kandidát Poľský futbalový zväz PZPN Tréner Úspechy

Zrejme existuje len malá šanca, že tréner prijme ponuku od zväzu. Podcast Ofensywni minulé leto informoval, že nálada v Poľskom futbalovom zväze (PZPN) v ...



Zdieľať
gasparik e1792664691582 676x386 22.10.2026 (SITA.sk) - Zrejme existuje len malá šanca, že tréner prijme ponuku od zväzu.


Podcast Ofensywni minulé leto informoval, že nálada v Poľskom futbalovom zväze (PZPN) v súvislosti so súčasným trénerom národného tímu nie je vôbec dobrá.

Už pred poslednou reprezentačnou prestávkou sa nad ním sťahovali mračná. Ukazuje sa, že ani po štyroch zápasoch Ligy národov sa situácia príliš nezmenila.

Pod vedením Jana Urbana zaznamenali Poliaci len jedno víťazstvo 6:0 proti Rumunsku. Bolo to so súperom, ktorý väčšinu duelu hral v oslabení o jedného hráča.

Príde o prácu?


"Nevylučujeme, že Urban bude vo svojej funkcii pokračovať. V novembri by totiž mohol umlčať kritikov a upokojiť situáciu v PZPN. Zatiaľ je však situácia pomerne vážna – s jeho prácou panuje obrovská nespokojnosť," uviedol expert Piotr Wołosik.

Budúci mesiac čaká tamojší národný tím odveta proti Rumunsku a následne domáci súboj proti Švédsku. O prácu by Urban mohol prísť po tomto asociačnom termíne.

Kto by mohol byť jeho náhradníkom na poste reprezentačného kouča? Zväz podľa dostupných informácií považuje za najvhodnejšieho kandidáta Slováka Michala Gašparíka, ktorý od júla 2025 pôsobí v klube Górnik Zabrze.

Je ešte mladý


Po úspechoch so Spartakom Trnava zamieril 44-ročný kormidelník do Poľska, kde si rýchlo získal veľkú obľubu. Po dlhom čakaní doviedol Górnik k víťazstvu v Poľskom pohári, po čom nasledoval bojovný výkon v európskych kvalifikačných kolách, no bez akéhokoľvek postupu.

Podľa Łukasza Olkowicza je však len malá šanca, že tréner prijme ponuku od PZPN. "Podľa mňa neexistuje šanca, že by Gašparík prijal post pri národnom tíme. V minulosti sa spájal so slovenskou reprezentáciou, no odmietol to s vysvetlením, že je na to ešte príliš mladý," poznamenal.

Správa už dorazila aj do Zabrze a ukazuje sa, že Górnik už podnikol určité kroky pre prípad, že by k takejto situácii došlo. Napriek tomu nikto neočakáva, že by v tejto fáze svojej kariéry opustil tím z Ekstraklasy.

"V Zabrze sú presvedčení, že Gašparík túto ponuku neprijme, keďže svoju trénerskú kariéru buduje veľmi rozvážne. Sám zastáva názor, že je ešte príliš mladý na to, aby viedol národný tím. V Górniku prebieha dlhodobý projekt a očakáva sa, že kouč bude naďalej napredovať," dodalo sa v podcaste.




Zdroj: SITA.sk - Poľský futbalový zväz zvažuje nové meno na lavičke národného tímu. Urbana by mohol nahradiť Slovák Gašparík – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát Poľský futbalový zväz PZPN Tréner Úspechy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žampovci začínajú novú sezónu. Andreas verí vo vydarený štart, slalomu sa radšej vyhne
<< predchádzajúci článok
Šéf gréckeho zväzu aj popredná rozhodkyňa vypovedali pred súdom v prípade manipulovaných zápasov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 