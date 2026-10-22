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 24hod.sk    Šport

22. októbra 2026

Šéf gréckeho zväzu aj popredná rozhodkyňa vypovedali pred súdom v prípade manipulovaných zápasov


Tagy: Euroliga basketbalistov Podplácanie rozhodcov Športová korupcia

Vyšetrovanie zahŕňa takmer 50 zápasov aj mládežnícke súťaže od roku 2016. Pred súdneho vyšetrovateľa vo štvrtok predstúpili a aj vypovedali predseda Gréckeho basketbalového zväzu ...



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thinkstockphotos med424054 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie zahŕňa takmer 50 zápasov aj mládežnícke súťaže od roku 2016.


Pred súdneho vyšetrovateľa vo štvrtok predstúpili a aj vypovedali predseda Gréckeho basketbalového zväzu Vangelis Liolios a popredná rozhodkyňa Vasiliki Tsarouchaová, to všetko v súvislosti so začatým vyšetrovaním zmanipulovania zápasov, ktoré siaha až desať rokov dozadu.

Liolios bol zadržaný v stredu na základe príkazu športového prokurátora a spolu so šiestimi ďalšími podozrivými, medzi ktorými sú bývalí rozhodcovia, čelí obvineniam. Tsarouchaová, vedúca rozhodkyňa v krajine a arbiterka Euroligy, bola zadržaná na aténskom letisku.

Všetci zadržaní sa objavili pred sudcom vo štvrtok a zostanú vo väzbe až do vypočutia. Ak budú usvedčení, hrozí im trest odňatia slobody až na desať rokov, pričom všetci popierajú akúkoľvek vinu.

Pozastavená nominácie


Euroliga vo svojej správe zo stredy oznámila pozastavenie Tsarouchovej účasti na všetkých svojich súťažiach, kým nebude ukončené vyšetrovanie aj interné prešetrenie. "Rozhodkyňa Vasiliki Tsarouchaová je suspendovaná zo všetkých súťaží Euroligy až do ukončenia vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní a interného šetrenia organizácie Euroleague Basketball," uviedla organizácia.

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Vyšetrovanie sa začalo po formálnej sťažnosti klubu Maroussi z Atén podanej v apríli. Klubovým trénerom je bývalý spolupracovník Lioliosa.

Podľa štátnej televízie ERT vypovedalo osem svedkov, pričom dvaja údajne priznali prijímanie peňazí za "prívetivosť". Denník Kathimerini citoval údajnú textovú správu jedného rozhodcu: "Koho mám poslať von?" Polícia tiež uviedla, že pri domových prehliadkach našla viac ako 930-tisíc eur v hotovosti.

Korupcia medzi deťmi?


Grécky basketbalový zväz v stredu na svojej mimoriadnej schôdzi informoval svojich členov o „prebiehajúcich právnych procesoch“. Štátna tlačová agentúra ANA potvrdila, že podozrivých je približne 50 zápasov v najvyššej súťaži aj nižších ligách, vrátane mládežníckych a školských šampionátov, siahajúcich do roku 2016.

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Liolios bol zvolený za šéfa zväzu v roku 2021, predtým bol predsedom klubu Promitheas Patras, ktorý od roku 2012 zaznamenal postupy až do najvyššej súťaže v roku 2016. Počas jeho pôsobenia získalo Grécko bronz na minuloročných ME, čo bola prvá medaila pre krajinu od roku 2009.

Popredné grécke kluby sú tiež v diskusii so zámorskou NBA o vytvorení novej európskej profiligy.


Zdroj: SITA.sk - Šéf gréckeho zväzu aj popredná rozhodkyňa vypovedali pred súdom v prípade manipulovaných zápasov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Euroliga basketbalistov Podplácanie rozhodcov Športová korupcia
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