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16. augusta 2026
Ruský dron „lovil“ počas žatvy ukrajinský kombajn, zahynul 32-ročný muž
Ruský dron zasiahol poľnohospodársku techniku počas zberu úrody v Záporožskej oblasti na Ukrajine. Pri útoku zahynul 32-ročný muž a ďalší človek utrpel zranenia. Ruský dron v sobotu zasiahol ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Ruský dron zasiahol poľnohospodársku techniku počas zberu úrody v Záporožskej oblasti na Ukrajine. Pri útoku zahynul 32-ročný muž a ďalší človek utrpel zranenia.
Ruský dron v sobotu zasiahol poľnohospodársku techniku pracujúcu počas žatvy v ukrajinskej Záporožskej oblasti. Pri útoku zahynul 32-ročný muž a ďalší muž utrpel zranenia. Referuje o tom web united24media.com s odvolaním sa na ukrajinskú Štátnu službu pre mimoriadne situácie (SES).
Dron podľa záchranárov zaútočil na poľnohospodársku techniku pracujúcu na poli počas zberu úrody. Zranenému mužovi po útoku poskytli zdravotnú pomoc.
Úder spôsobil požiar kombajnu, osobného automobilu a pšenice rastúcej na poli. Zasahujúci záchranári následný požiar uhasili. Fotografie zverejnené ukrajinskou záchrannou službou zachytávajú poškodenú poľnohospodársku techniku a zhorené časti poľa.
Ide o ďalší smrteľný útok v Záporožskej oblasti v priebehu tohto týždňa. V utorok 11. augusta zasiahol ruský balistický projektil priemyselný areál spoločnosti Metinvest.
Pri tomto útoku podľa spoločnosti zahynulo sedem zamestnancov a ďalších 21 utrpelo zranenia. Úder zároveň vážne poškodil areál a prinútil hlavný hutnícky závod prerušiť prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron „lovil“ počas žatvy ukrajinský kombajn, zahynul 32-ročný muž © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský dron v sobotu zasiahol poľnohospodársku techniku pracujúcu počas žatvy v ukrajinskej Záporožskej oblasti. Pri útoku zahynul 32-ročný muž a ďalší muž utrpel zranenia. Referuje o tom web united24media.com s odvolaním sa na ukrajinskú Štátnu službu pre mimoriadne situácie (SES).
Dron podľa záchranárov zaútočil na poľnohospodársku techniku pracujúcu na poli počas zberu úrody. Zranenému mužovi po útoku poskytli zdravotnú pomoc.
Úder spôsobil požiar kombajnu, osobného automobilu a pšenice rastúcej na poli. Zasahujúci záchranári následný požiar uhasili. Fotografie zverejnené ukrajinskou záchrannou službou zachytávajú poškodenú poľnohospodársku techniku a zhorené časti poľa.
Ide o ďalší smrteľný útok v Záporožskej oblasti v priebehu tohto týždňa. V utorok 11. augusta zasiahol ruský balistický projektil priemyselný areál spoločnosti Metinvest.
Pri tomto útoku podľa spoločnosti zahynulo sedem zamestnancov a ďalších 21 utrpelo zranenia. Úder zároveň vážne poškodil areál a prinútil hlavný hutnícky závod prerušiť prevádzku.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron „lovil“ počas žatvy ukrajinský kombajn, zahynul 32-ročný muž © SITA Všetky práva vyhradené.
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