Streda 20.8.2025
Meniny má Anabela
Denník - Správy
20. augusta 2025
Poľský minister obrany vyhlásil, že na východe krajiny explodoval ruský dron
Tagy: Dron
Poľský minister obrany v stredu obvinil Rusko z výbuchu dronu na poľnohospodárskej pôde na východe krajiny. „Opäť čelíme provokácii zo strany Ruskej federácie, a to ruským dronom,“ povedal novinárom ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Poľský minister obrany v stredu obvinil Rusko z výbuchu dronu na poľnohospodárskej pôde na východe krajiny. „Opäť čelíme provokácii zo strany Ruskej federácie, a to ruským dronom,“ povedal novinárom Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Výbuch nastal na kukuričnom poli neďaleko dediny Osiny, zhruba sto kilometrov východne od Varšavy.
Minister uviedol, že incident sa stal, keď „prebiehajú mierové rozhovory, keď existuje nádej, že táto vojna... má šancu sa skončiť. Rusko opäť provokuje.“ Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odsúdil „nové narušenie nášho vzdušného priestoru z východu“.
Poľské médiá zverejnili video, ktoré ukazuje explóziu. Podľa poľského generála Dariusza Malinowského išlo „o návnadový dron, ktorý nebol ozbrojený, ale niesol samodeštruktívnu hlavicu“.
Zdroj: SITA.sk - Poľský minister obrany vyhlásil, že na východe krajiny explodoval ruský dron © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Poľský minister obrany vyhlásil, že na východe krajiny explodoval ruský dron © SITA Všetky práva vyhradené.
