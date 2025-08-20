|
Streda 20.8.2025
|
20. augusta 2025
Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami
Progresívne Slovensko (PS) vedie v ďalšom prieskume a Smer-SD zostáva s väčším odstupom. Ak by sa voľby do parlamentu ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) vedie v ďalšom prieskume a Smer-SD zostáva s väčším odstupom. Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, PS by v nich získalo 22,1 percenta hlasov a druhý Smer-SD mal 18,2 percenta. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj 24 Analýzy 24. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 11. augusta na vzorke tisíc respondentov.
Do parlamentu by sa z tretieho miesta dostala aj strana Hlas-SD, ktorú by volilo 11,3 percenta voličov.
Za Hlasom-SD by nasledovala strana Sloboda a Solidarita (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,6 percenta), hnutie Republika (7,4 percenta) a do parlamentu by sa dostalo ak Kresťanskodemokratické hnutie (7,1 percenta).
Naopak, do Národnej rady SR by sa nedostali Demokrati (4,8 percenta), koaličná Slovenská národná strana (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4 percentá) a ani hnutie Sme rodina (3,6 percenta).
Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by neboli schopné zostaviť väčšinu. SNS by sa do parlamentu nedostala, strana Smer-SD by získala 34 mandátov a Hlas-SD 21.
Spoločne by tak získali 55 mandátov, čo na vytvorenie väčšiny nestačí. Strany súčasnej koalície by tak potrebovali ďalšieho partnera. Väčšinu by však nezískali ani vtedy, keby spojili sily s hnutím Republika, ktoré by získalo 13 mandátov.
PS by získalo 41 mandátov, SaS 14 a KDH 13, čo by rovnako nestačilo na zostavenie koalície. Tá by sa podarila zostaviť len spolu s hnutím Slovensko (14 mandátov). Koalícia zložená zo všetkých opozičných strán by tak mala 82 mandátov a získala by väčšinu v parlamente.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami © SITA Všetky práva vyhradené.
