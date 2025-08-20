Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 Meniny má Anabela
 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2025

Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami


Progresívne Slovensko (PS) vedie v ďalšom prieskume a Smer-SD zostáva s väčším odstupom. Ak by sa voľby do parlamentu ...



678bbb8a990bb9017285331 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) vedie v ďalšom prieskume a Smer-SD zostáva s väčším odstupom. Ak by sa voľby do parlamentu konali teraz, PS by v nich získalo 22,1 percenta hlasov a druhý Smer-SD mal 18,2 percenta. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj 24 Analýzy 24. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 11. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Hlas-SD na treťom mieste


Do parlamentu by sa z tretieho miesta dostala aj strana Hlas-SD, ktorú by volilo 11,3 percenta voličov.

Za Hlasom-SD by nasledovala strana Sloboda a Solidarita (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,6 percenta), hnutie Republika (7,4 percenta) a do parlamentu by sa dostalo ak Kresťanskodemokratické hnutie (7,1 percenta).

Naopak, do Národnej rady SR by sa nedostali Demokrati (4,8 percenta), koaličná Slovenská národná strana (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4 percentá) a ani hnutie Sme rodina (3,6 percenta).

Celá opozícia by mala 82 mandátov


Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by neboli schopné zostaviť väčšinu. SNS by sa do parlamentu nedostala, strana Smer-SD by získala 34 mandátov a Hlas-SD 21.

Spoločne by tak získali 55 mandátov, čo na vytvorenie väčšiny nestačí. Strany súčasnej koalície by tak potrebovali ďalšieho partnera. Väčšinu by však nezískali ani vtedy, keby spojili sily s hnutím Republika, ktoré by získalo 13 mandátov.

PS by získalo 41 mandátov, SaS 14 a KDH 13, čo by rovnako nestačilo na zostavenie koalície. Tá by sa podarila zostaviť len spolu s hnutím Slovensko (14 mandátov).  Koalícia zložená zo všetkých opozičných strán by tak mala 82 mandátov a získala by väčšinu v parlamente.



Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko vedie v ďalšom prieskume, až štyri politické subjekty sú medzi 7 a 8 percentami © SITA Všetky práva vyhradené.

