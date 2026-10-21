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21. októbra 2026

Robím, čo nikto iný nedokáže, vyhlásil o sebe Trump a zatlačil na Zelenského, aby sa už konečne s Moskvou dohodol


Tagy: Americký prezident ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Šéf Bieleho domu dodal, že ukrajinský prezident musí prejaviť väčšiu ochotu rokovať. Americký prezident Donald Trump v utorok ...



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trump__5219 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu dodal, že ukrajinský prezident musí prejaviť väčšiu ochotu rokovať.


Americký prezident Donald Trump v utorok opäť vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby uzavrel dohodu s Ruskom, a zvýšil tak tlak na Kyjev uprostred pokračujúcej vojny.

Chceme, aby Zelenskyj uzavrel dohodu. Môže ju uzavrieť. Mohol ju uzavrieť už pred dvoma rokmi, keď sme sa rozprávali v Oválnej pracovni,“ povedal Trump novinárom.

Málo ochoty


Šéf Bieleho domu vyhlásil, že ukrajinský prezident musí prejaviť väčšiu ochotu rokovať. „Bude musieť chcieť uzavrieť dohodu, pretože si nemyslím, že jeho ľudia to budú ďalej tolerovať,“ dodal.

Zelenskyj sa medzitým v Osle stretol s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom v snahe o zmiernenie napätia, ktoré Trump vyvoláva medzi Kyjevom a Washingtonom. Obe strany označili rokovania za produktívne a konštruktívne. Americkí predstavitelia uviedli, že diskusie priniesli pokrok v koordinácii ďalšieho diplomatického postupu voči Rusku.

Nik iný to nedokáže


Trump sa zároveň vyjadril k prípadu amerického občana Stephena Hubbarda, ktorého držia ruské úrady po zadržaní na Ukrajine. Prezident povedal, že o jeho prepustení osobne rokoval s Vladimirom Putinom.

Hovoril som s prezidentom Putinom o pánovi Hubbardovi. Hovoril som s ním dlho. Požiadal som ho, aby ho prepustil. Uvidíme, čo sa stane,“ odpovedal Trump na otázku agentúry AFP. „Len vydržte. Spomeňte si na túto otázku o pár dní, pretože robím veci, ktoré nikto iný nedokáže.

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Zdroj: SITA.sk - Robím, čo nikto iný nedokáže, vyhlásil o sebe Trump a zatlačil na Zelenského, aby sa už konečne s Moskvou dohodol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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