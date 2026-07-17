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 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júla 2026

Reakcia bola rýchla: Čína obvinila amerického prezidenta z rozširovania klamstiev o zasahovaní do volieb v USA


Tagy: Americké voľby americko-čínske vzťahy Americký prezident čínsko-americké vzťahy voľby v USA

„Medzinárodné spoločenstvo veľmi jasne vidí, kto pravidelne zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničia. Peking v piatok obvinil prezidenta ...



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gettyimages 1216534072 676x380 17.7.2026 (SITA.sk) - „Medzinárodné spoločenstvo veľmi jasne vidí, kto pravidelne zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničia.


Peking v piatok obvinil prezidenta Donalda Trumpa zo šírenia výmyslov o zasahovaní do amerických volieb a o zneužívaní údajov amerických voličov zo strany čínskych orgánov.

„Relevantné tvrdenia zo strany USA sú čisté výmysly a zlomyseľné očierňovanie, ktoré už dávno bolo preukázané ako nepodložené,“ reagoval na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na najnovšie slová amerického prezidenta.

Trump vo štvrtkovom príhovore z Bieleho domu varoval, že americký volebný systém je nebezpečne zraniteľný, a vyzval zákonodarcov na sprísnenie voličskej kontroly pred blížiacimi sa novembrovými voľbami do Kongresu. Zároveň uviedol, že odtajní spravodajské informácie, ktoré údajne dokazujú, že Čína nezákonne získala 220 miliónov voličských záznamov.

Peking sa podľa hovorcu čínskeho rezortu diplomacie o americké voľby absolútne nezaujíma a nikdy do nich nezasahovala. „Medzinárodné spoločenstvo veľmi jasne vidí, kto pravidelne zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín,“ dodal.

Lin Ťien zároveň vyzval Washington, aby prestal s bezdôvodným očierňovaním: „Vyzývame USA, aby sa zamysleli nad vlastným konaním, prestali bezdôvodne očierňovať Čínu, nevyužívali ju ako tému vo svojich voľbách a robili viac pre zlepšenie čínsko‑amerických vzťahov“.


Zdroj: SITA.sk - Reakcia bola rýchla: Čína obvinila amerického prezidenta z rozširovania klamstiev o zasahovaní do volieb v USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké voľby americko-čínske vzťahy Americký prezident čínsko-americké vzťahy voľby v USA
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