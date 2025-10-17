Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu


Tagy: Hrad Krásna Hôrka Rekonštrukcia Súdy

Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla ...



Zdieľať
img20250311135722 676x507 17.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková, a to v súvislosti s tým, že Slovenské národné múzeum (SNM) pred niekoľkými dňami informovalo, že súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, a.s. na vydanie neodkladného opatrenia.

Vydanie neodkladného opatrenia súdom


„Môžeme len prehlásiť, že všetky kroky a procesy našej spoločnosti sú v súlade so zmluvou o dielo a nespôsobujú žiadne škody výstavbe Krásnej Hôrky ani z právneho ani z technického hľadiska," dodala Nováková.

SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu.

Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.

Odovzdanie diela v súlade so zmluvou


„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.

Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. Súd tiež uviedol, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.

Predajňová apelovala na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a bola súčinná. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.


Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hrad Krásna Hôrka Rekonštrukcia Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream
<< predchádzajúci článok
TAURIS v Rimavskej Sobote: Diverzita, inklúzia a práca ako cesta z chudoby

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 