|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu
Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla ...
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť MBM-GROUP, a.s. nemôže vzhľadom na stále platnú Zmluvu o Dielo a prebiehajúce právne konania komentovať priebeh procesu. Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková, a to v súvislosti s tým, že Slovenské národné múzeum (SNM) pred niekoľkými dňami informovalo, že súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, a.s. na vydanie neodkladného opatrenia.
„Môžeme len prehlásiť, že všetky kroky a procesy našej spoločnosti sú v súlade so zmluvou o dielo a nespôsobujú žiadne škody výstavbe Krásnej Hôrky ani z právneho ani z technického hľadiska," dodala Nováková.
SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu.
Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.
„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.
Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. Súd tiež uviedol, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.
Predajňová apelovala na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a bola súčinná. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vydanie neodkladného opatrenia súdom
„Môžeme len prehlásiť, že všetky kroky a procesy našej spoločnosti sú v súlade so zmluvou o dielo a nespôsobujú žiadne škody výstavbe Krásnej Hôrky ani z právneho ani z technického hľadiska," dodala Nováková.
SNM pred niekoľkými dňami informovalo, že spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu.
Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.
Odovzdanie diela v súlade so zmluvou
„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.
Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. Súd tiež uviedol, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.
Predajňová apelovala na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a bola súčinná. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá pracovala na obnove Krásnej Hôrky, nemôže aktuálne komentovať priebeh procesu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream
Poľský súd nevydal Nemcom Ukrajinca podozrivého zo sabotáže plynovodu Nord Stream
<< predchádzajúci článok
TAURIS v Rimavskej Sobote: Diverzita, inklúzia a práca ako cesta z chudoby
TAURIS v Rimavskej Sobote: Diverzita, inklúzia a práca ako cesta z chudoby