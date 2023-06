Ukončenie pomoci Ukrajine podľa Borrella mier neprinesie. A čaká Putin na prezidentské voľby v USA?

Záujem verejnosti o vojnu klesá

Putin má svoje ciele

12.6.2023 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell ubezpečuje, že Európa bude Ukrajinu naďalej vojensky podporovať i napriek hlasom, ktoré sú proti. „V tejto chvíli tieto spoločné snahy pokračujú," povedal v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Onda Cero podľa ukrajinského portálu Európska pravda.Borell dodal pritom, že najnovšie údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat ukazujú, že väčšina Európanov podporuje pomoc Ukrajine.Napriek tomu však Borrell uznal, že „je normálne, že vojna na Ukrajine priťahuje oveľa väčšiu pozornosť v susedných krajinách, ktoré pociťujú priame ohrozenie a majú predchádzajúce skúsenosti s tým, čo znamená ruská agresia“, v porovnaní so Španielskom alebo Portugalskom, kde sa záujem verejnosti po viac ako roku bojov znižuje.Borrell tiež kritizoval tých, ktorí sa zasadzujú za mier a zároveň žiadajú ukončenie vojenskej podpory Ukrajine. „Čo bude nasledovať potom? Ak prestanete vojensky podporovať Ukrajinu, neznamená to, že Rusko odíde. Všetci chceme mier, ale musíme vedieť, aký mier chceme,“ zdôraznil aŠéf európskej diplomacie zároveň pripomenul, že všetci lídri, ktorí sa stretli s ruským vodcom Vladimirom Putinom , sa vrátili s rovnakou odpoveďou. „Má vojenské ciele, ktoré treba dosiahnuť, a kým ich nedosiahne, vojnu nezastaví,“ zhrnul diplomat. Putin tiež možno podľa neho čaká na voľby v Spojených štátoch, ktoré sa uskutočnia 5. novembra 2024.Borrell zároveň poznamenal, že ak by bol „Putinovým priateľom, podobne ako Číňania“, povedal by mu, že „urobil obrovskú chybu a musí ju čo najskôr napraviť“ a zároveň dodal, že očakávajú, že „Čína ovplyvní Putina, aby zastavil túto vojnu“.Šéf európskej diplomacie pritom zdôraznil, že „jediným cieľom môže byť stiahnutie Ruska z okupovaných území“. Európska pravda tiež pripomína, že taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani konštatoval, že úlohou Západu je pomôcť Ukrajine dosiahnuť po vojne s Ruskom spravodlivý mier, pretože cieľom ruského prezidenta je obnovenie Sovietskeho zväzu a nezastaví sa na Ukrajine.