 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Pomoc ženám a deťom utekajúcim pred násilím bude pokračovať, Tomášovo ministerstvo podporí bezpečné domy aj v roku 2026


66c5d23d472f3362611269 676x465 21.12.2025 (SITA.sk) -







Rezort práce už tretí rok poskytuje konkrétnu pomoc ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie. Ako informuje tlačové oddelenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, bezpečné ženské domy finančne podporí aj v roku 2026. Ministerstvo ešte v tomto roku podporí sumou 1,5 milióna eur 20 organizácií, ktoré zabezpečujú ochranu žien a detí pred násilím. Podporené organizácie pokrývajú všetky kraje Slovenska.



Komplexná pomoc pre ženy a deti v ohrození


Na Slovensku fungujú bezpečné ženské domy už viac ako 10 rokov. Poskytujú bezpečný priestor ženám a deťom, ktoré sa musia ukrývať pred násilím, a to najmä domácim. Rezort práce zabezpečil pokračovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácií.


„Financie budú vyplatené ešte tento rok. Podporíme všetky organizácie, ktoré požiadali ministerstvo o dotáciu. Medzi nimi je 15 bezpečných ženských domov a päť poradenských centier,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.



Bezpečné ženské domy sú zariadenia núdzového bývania, kde ženy a deti utekajúce pred násilím nájdu bezpečné ubytovanie a komplexnú pomoc. Poskytujú im strechu nad hlavou, jedlo, psychologickú podporu, právne poradenstvo a pomáhajú im začať nový život. Poradenské centrá poskytujú špecializované služby – sociálne, psychologické a právne poradenstvo, niektoré aj sprevádzanie na súdy a úrady, krízové telefonické linky a preventívne programy vrátane terapií.



Na čo sú dotácie určené


„Dotácia bude poskytnutá na mzdy alebo odmeny zamestnankýň, ktoré pracujú v zariadeniach, služby, ktoré sú potrebné pre výkon aktivít, ale aj na právne služby, psychologické poradenstvo, pedagogické poradenstvo, špeciálnopedagogické poradenstvo, psychoterapiu alebo podporné terapie," priblížil rezort práce. Zároveň dotáciou podporili aj výdavky na nájomné, stavebné úpravy priestorov a materiálové výdavky, ktoré organizácie potrebovali.



Ministerstvo sa aj v tomto roku pripojilo k celosvetovej iniciatíve Zastavme násilie na ženách, ktoré pripomína, že násilie páchané na ženách nie je len okrajový problém, ale je veľkou témou, ktorá sa týka celej spoločnosti.


Podporené bezpečné ženské domy - zariadenia núdzového bývania: Áno pre život, Jozefínum, Brána do života, Slniečko, My Mamy, Brieždenie, Kotva, Žena v tiesni, Luna, Domov Dúha, Budúcnosť, Alej, OZ Hana, Pomoc rodine, Centrum služieb KA. Poradenské centrá - bez poskytovania ubytovania: Aliancia žien, Fenestra, Tenenet, Progresfem, Ženy pomáhajú ženám.
















Zdroj: SITA.sk - Pomoc ženám a deťom utekajúcim pred násilím bude pokračovať, Tomášovo ministerstvo podporí bezpečné domy aj v roku 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
