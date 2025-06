Pomsta je spoločným menovateľom tejto vlády, vyhlásil Šimečka a snahu zadržať Naďa považuje za politickú hru

Naď s OČTK spolupracuje

18.6.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka dôrazne odmieta kriminalizáciu predstaviteľov opozície za to, že pomáhali Ukrajine brániť sa pred ruskou agresiou. Uviedol to v reakcii na medializované informácie o snahe polície zadržať bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa „Z dostupných informácií vieme, že predseda Demokratov Jaro Naď vždy korektne spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní a takisto je verejne známe, že sa aktuálne zdržiava v Kanade. Snahu demonštratívne ho zadržať vnímam ako neprípustnú politickú hru a snahu o pomstu. Veď práve pomsta je spoločným menovateľom celého pôsobenia tejto vládnej koalície,“ uviedol Šimečka.Zároveň prízvukoval, že poskytovať humanitárnu a vojenskú pomoc susedovi, ktorý sa bráni vražednej agresii Putinovho režimu, je nielen morálna povinnosť, ale aj správna vec pri ochrane slovenských záujmov. Samotný Naď policajtom odkázal, že číslo na neho majú a môžu mu pokojne zavolať.Policajnú akciu, pri ktorej zadržali bývalého šéfa štátnej zbrojovky Konštrukta-Defence Alexandra Gurského a snažia sa zadržať aj bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka , kritizoval aj poslanec za SaS Podľa neho je „úspech“ akcie žalostný. „Ale aký minister, taká polícia,“ vyhlásil. Hovorí tiež o absolútnej neschopnosti a amaterizme polície, ktorá už nemá NAKA. „Hľadá bývalého ministra obrany, ktorý už štyri dni dozadu na svojom facebookovom profile oznámil, že ide za svojím synom do Kanady a strávi tam s ním nejaký čas. Hľadá takisto aj generálneho tajomníka služobného úradu, ktorý je normálne na Slovensku, predpokladám, že asi používajú nejaké iné mapy a nevedia sa zorientovať ani tu v Bratislave,“ skonštatoval Krúpa.Poslanec predpokladá, že na akcii sa podieľala aj Slovenská informačná služba pod vedením Pavla Gašpara . „Úplne by to zodpovedalo tomuto prístupu,“ povedal.Krúpa je presvedčený, že celá policajná akcia je len o špinení oponentov politickej opozície a dokazuje to, že súčasná vláda je plná nenávisti a pomsty. Zdôraznil, že ministerstvo obrany sa pod vedením Naďa rozhodlo poskytnúť Ukrajine muníciu, ktorá mala byť zlikvidovaná, no ležala ešte v skladoch.Ministerstvo ju cez Konštruktu-Defence vyviezlo na Ukrajinu a Európska únia Slovensku uhradí financie za muníciu prostredníctvom Európskeho mierového nástroja. „Maďarsko nám blokuje asi 300 miliónov eur, pretože nesúhlasí s fungovaním Európskeho mierového nástroja. Čiže, ak tu vznikla škoda, že Slovenská republika nemusela platiť za zneškodnenie munície a ešte za to dostane prostriedky z EÚ, tak bude najväčšia hlúposť, akú som kedy videl v histórii SR - zarobíte štátu peniaze a za to vás budú ešte aj naháňať,“ uviedol Krúpa.