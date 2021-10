Pontifikovi Jánovi Pavlovi I. pripísal pápež František zázrak, je o to bližšie k vyhláseniu za svätého

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Svätá stolica uviedla, že Ján Pavol I. sa podieľal na zázračnom uzdravení 11-ročného dievčaťa v argentínskom Buenos Aires. To trpelo akútnym zápalom mozgových blán, septickým šokom a a ďalšími vážnymi zdravotnými problémami, pričom lekári dievča považovali za osobu na pokraji smrti.Spomenuté blahorečenie je tretím a predposledným krokom ku kanonizácii. Na vyhlásenie za svätého musí byť Jánovi Pavlovi I. pripísaný ešte druhý zázrak.Kardinál Albino Luciani bol 26. augusta 1978 zvolený za 263. pápeža katolíckej cirkvi. Vybral si meno Ján Pavol I., no vo funkcii dlho nepobudol. O 33 dní neskôr, 28. septembra, ho našli mŕtveho v posteli vo svojom vatikánskom byte. To vyvolalo špekulácie o tom, že ho zavraždili. Oficiálnou príčinou smrti bol však infarkt.