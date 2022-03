Rafaela Nadala čaká nútená pauza, finále Indian Wells odohral s únavovou zlomeninou

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Elitný španielsky tenista Rafael Nadal si od súťažného diania musí oddýchnuť minimálne do konca apríla, dôvodom je únavová zlomenina rebra. Tridsaťpäťročná trojka svetového rebríčka sa zranila v sobotňajšom súboji semifinále dvojhry mužov na turnaji ATP v americkom Indian Wells proti krajanovi Carlosovi Alcarazovi Nadal síce postúpil do finále, v ňom však stroskotal na domácom Taylorovi Fritzovi . Informuje o tom web BBC Sports.Vo finálovom súboji proti Američanovi mal Španiel veľké problémy s dýchaním. "Mal som bolesti, ťažko sa mi dýchalo. Neviem, či to vystreľovalo od rebra, pri dýchaní a rýchlych pohyboch som mal pocit, akoby ma pichali ihlami. Prehru som však akceptoval ihneď. Mal som v druhom sete svoje šance, ale nevyužil som ich. Klobúk dolu pred súperom. Hral výborne, ale myslím si, že v semifinále odohral ešte lepší zápas proti Rubľovovi. Mal proti sebe ťažšieho súpera než vo finále. A spomínam si, že tento rok hral dobre už aj v Austrálii, kde len tesne prehral s Tsitsipasom," zhodnotil v nedeľu Nadal.Dvadsaťjedenročný grandslamový šampión v nedeľu prehral prvý zápas v tejto sezóne. Nadal v najbližšom období bude chýbať na turnajoch ATP v Monte Carle a Barcelone, ktorú služia ako príprava na antukový grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne o dva mesiace vo francúzskej metropole.