Poprad pripravil 200 vianočných balíčkov, rozdá ich deťom zo sociálne slabších rodín

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Poprad aj tento rok v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku pripravilo dvesto balíčkov pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Akciu organizujú po 17. raz, pričom balíčky odovzdajú deťom v týchto dňoch postupne. V piatok ich napríklad dostalo 26 detí z jedenástich rodín na Levočskej ulici. Informovala o tom samospráva na svojej internetovej stránke.Popradské deti si v nich pod stromčekom nájdu okrem tradičných sladkostí aj hygienické potreby, oblečenie, hračky či pomôcky a potreby do školy.Mesto Poprad pracuje s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi počas celého roka. Poskytuje im komplexné poradenstvo, jednorazové dávky v hmotnej núdzi. V lete organizuje pre deti už tradične bezplatný letný tábor. V tomto roku sa konal jeho 21. ročník, absolvovala ho štyridsiatka detí vo veku od sedem do štrnásť rokov. Deti počas neho oddychovali a relaxovali v Slovenskom raji, kde ich čakal program pod dohľadom lektorov. Vo väčšine prípadov ide podľa primátora Antona Danka o jediný tábor, ktorý takéto deti môžu absolvovať, pretože ich rodičia si to zo svojich príjmov dovoliť nemôžu.