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14. júla 2026
Požiar a výbuch v Piešťanoch spôsobil škodu 720-tisíc eur, viac ako 100 zamestnancov museli evakuovať – FOTO
Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Pre požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v utorok krátko po 11:30 evakuovaných približne ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu.
Pre požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v utorok krátko po 11:30 evakuovaných približne 130 zamestnancov. Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú po ošetrení na mieste transportovala posádka Záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným hasebným prúdom. Súčasne ochladzovali výrobnú linku s klimatizačnými jednotkami obsahujúcimi propán-bután. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali, a na odvetranie priestorov nasadili pretlakový ventilátor,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720 000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur.
Na mieste sa na určenie príčiny vzniku požiaru nachádza expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Piešťanoch.
Zdroj: SITA.sk - Požiar a výbuch v Piešťanoch spôsobil škodu 720-tisíc eur, viac ako 100 zamestnancov museli evakuovať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v utorok krátko po 11:30 evakuovaných približne 130 zamestnancov. Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú po ošetrení na mieste transportovala posádka Záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným hasebným prúdom. Súčasne ochladzovali výrobnú linku s klimatizačnými jednotkami obsahujúcimi propán-bután. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali, a na odvetranie priestorov nasadili pretlakový ventilátor,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720 000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur.
Na mieste sa na určenie príčiny vzniku požiaru nachádza expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Piešťanoch.
Zdroj: SITA.sk - Požiar a výbuch v Piešťanoch spôsobil škodu 720-tisíc eur, viac ako 100 zamestnancov museli evakuovať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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