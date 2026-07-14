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14. júla 2026

Požiar a výbuch v Piešťanoch spôsobil škodu 720-tisíc eur, viac ako 100 zamestnancov museli evakuovať – FOTO


Tagy: Požiar propán-bután Výrobná hala Zranenie

Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Pre požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v utorok krátko po 11:30 evakuovaných približne ...



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poziar 676x444 14.7.2026 (SITA.sk) - Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu.


Pre požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch bolo v utorok krátko po 11:30 evakuovaných približne 130 zamestnancov. Požiar vznikol v dôsledku úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, ktorú po ošetrení na mieste transportovala posádka Záchrannej zdravotnej služby do nemocnice.

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným hasebným prúdom. Súčasne ochladzovali výrobnú linku s klimatizačnými jednotkami obsahujúcimi propán-bután. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali, a na odvetranie priestorov nasadili pretlakový ventilátor,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Predbežná výška vzniknutej škody bola vyčíslená na sumu 720 000 eur, pričom uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur.

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Na mieste sa na určenie príčiny vzniku požiaru nachádza expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Piešťanoch.


Zdroj: SITA.sk - Požiar a výbuch v Piešťanoch spôsobil škodu 720-tisíc eur, viac ako 100 zamestnancov museli evakuovať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar propán-bután Výrobná hala Zranenie
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