Huawei Next Image pozná česko-slovenských víťazov: Pozrite si ocenené súťažné fotografie

Predstavujeme najkrajšie fotografie lokálneho česko-slovenského kola, ktoré očarili odbornú porotu. Ich autori okrem vecných cien získavajú aj postup do celosvetového finále, kde zabojujú o hlavnú výhru - 10-tisíc dolárov.

Viac ako 4-tisíc prihlásených

Huawei dlhodobo podporuje všetkých milovníkov fotografovania mobilom. Začiatkom leta tohto roka preto spoločnosť vyhlásila ďalší ročník súťaže Huawei Next Image Awards, určenej všetkým majiteľom smartfónov Huawei. Nadšenci zachytávania záberov mohli súťažiť v piatich kategóriách, a to Near Far, Good Night, Hello, Life!, Faces a Storyteller.

Ročník 2020 sa tešil veľkej obľube. Súťažiaci zo Slovenska a Česka do súťaže prihlásili dohromady viac ako 4-tisíc fotografií. Porota, zložená okrem iného aj z renomovaných fotografov Lukáša Kimličku či Eduarda Gensereka, tak mala pred sebou náročnú úlohu: vybrať desiatku najlepších.

Najkrajšie zábery si môžete pozrieť aj naživo

Už v tomto kole sa súťažilo o zaujímavé ceny. Spolu bolo vybraných desať ocenených fotografií, teda prvé dve miesta v každej kategórii. Prvé miesto v každej kategórii bolo ocenené smartfónom Huawei P40, autori fotografií na druhom mieste získavajú bluetooth reproduktor. Všetkých desať autorov vybraných porotcami zároveň postupuje do globálneho finále.

Osem z desiatich víťazných fotografií česko-slovenského kola nájdete nižšie. U zvyšných dvoch výhercov aktuálne prebieha ich autentifikácia. Ocenené fotografie je možné vidieť aj naživo na výstave, ktorá prebehne od 15. do 29. augusta v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Kategória Faces