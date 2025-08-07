|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. augusta 2025
Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev
Populárny pravoslávny kazašský duchovný Vladimir Voroncov, ktorý je proti ruskej invázii na Ukrajinu, vo štvrtok vyhlásil, že sa snaží založiť novú cirkev nezávislú od Moskvy. Ruská pravoslávna ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Populárny pravoslávny kazašský duchovný Vladimir Voroncov, ktorý je proti ruskej invázii na Ukrajinu, vo štvrtok vyhlásil, že sa snaží založiť novú cirkev nezávislú od Moskvy.
Ruská pravoslávna cirkev ho zbavila kňazstva vlani po tom, ako na sociálnych sieťach označil vojnu na Ukrajine za bratovražedný „hriech“. Voroncov vo štvrtok povedal, že zbiera podpisy na založenie samostatnej kazašskej pravoslávnej cirkvi, ktoré pošle Konštantínopolskému patriarchátu. „Tento list plánujem poslať na budúci týždeň,“ povedal pre agentúru AFP.
Bývalá sovietska republika Kazachstan s približne 20 miliónmi obyvateľmi je prevažne moslimskou krajinou. Žije v nej však aj početná pravoslávna kresťanská menšina, a to približne tri milióny ľudí, z ktorých väčšina sú etnickí Rusi. Ruská pravoslávna cirkev začiatkom tohto týždňa uviedla, že Voroncova zbavia kňazstva pre „závažné kánonické zločiny“.
Zdroj: SITA.sk - Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská pravoslávna cirkev ho zbavila kňazstva vlani po tom, ako na sociálnych sieťach označil vojnu na Ukrajine za bratovražedný „hriech“. Voroncov vo štvrtok povedal, že zbiera podpisy na založenie samostatnej kazašskej pravoslávnej cirkvi, ktoré pošle Konštantínopolskému patriarchátu. „Tento list plánujem poslať na budúci týždeň,“ povedal pre agentúru AFP.
Bývalá sovietska republika Kazachstan s približne 20 miliónmi obyvateľmi je prevažne moslimskou krajinou. Žije v nej však aj početná pravoslávna kresťanská menšina, a to približne tri milióny ľudí, z ktorých väčšina sú etnickí Rusi. Ruská pravoslávna cirkev začiatkom tohto týždňa uviedla, že Voroncova zbavia kňazstva pre „závažné kánonické zločiny“.
Zdroj: SITA.sk - Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec
Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec
<< predchádzajúci článok
Údajný strojca štátneho prevratu Mamulashvili bol na Slovensku, Števulová hovorí o obrovskej hanbe pre premiéra – VIDEO
Údajný strojca štátneho prevratu Mamulashvili bol na Slovensku, Števulová hovorí o obrovskej hanbe pre premiéra – VIDEO