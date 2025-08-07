Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev



Populárny pravoslávny kazašský duchovný Vladimir Voroncov, ktorý je proti ruskej invázii na Ukrajinu, vo štvrtok vyhlásil, že sa snaží založiť novú cirkev nezávislú od Moskvy. Ruská pravoslávna ...



russia_dissident_priests_09207 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Populárny pravoslávny kazašský duchovný Vladimir Voroncov, ktorý je proti ruskej invázii na Ukrajinu, vo štvrtok vyhlásil, že sa snaží založiť novú cirkev nezávislú od Moskvy.


Ruská pravoslávna cirkev ho zbavila kňazstva vlani po tom, ako na sociálnych sieťach označil vojnu na Ukrajine za bratovražedný „hriech“. Voroncov vo štvrtok povedal, že zbiera podpisy na založenie samostatnej kazašskej pravoslávnej cirkvi, ktoré pošle Konštantínopolskému patriarchátu. „Tento list plánujem poslať na budúci týždeň,“ povedal pre agentúru AFP.

Bývalá sovietska republika Kazachstan s približne 20 miliónmi obyvateľmi je prevažne moslimskou krajinou. Žije v nej však aj početná pravoslávna kresťanská menšina, a to približne tri milióny ľudí, z ktorých väčšina sú etnickí Rusi. Ruská pravoslávna cirkev začiatkom tohto týždňa uviedla, že Voroncova zbavia kňazstva pre „závažné kánonické zločiny“.



Zdroj: SITA.sk - Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev © SITA Všetky práva vyhradené.

