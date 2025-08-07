|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. augusta 2025
Údajný strojca štátneho prevratu Mamulashvili bol na Slovensku, Števulová hovorí o obrovskej hanbe pre premiéra – VIDEO
Mamuka Mamulashvili sa objavil v Bratislave, celá legenda o štátnom prevrate sa rúca. Uviedla to poslankyňa Zuzana Števulová (
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Mamuka Mamulashvili sa objavil v Bratislave, celá legenda o štátnom prevrate sa rúca. Uviedla to poslankyňa Zuzana Števulová (PS) v reakcii na informácie o tom, že údajný strojca štátneho prevratu Mamuka Mamulashvili bol na Slovensku a pred Úradom vlády SR sa stretol s novinárom Tomášom Forróm, a to aj napriek tomu, že malo byť na neho vydané upozornenie v Schengenskom informačnom systéme, ktoré by mu malo zabrániť vstúpiť do všetkých krajín EÚ.
"Ako je to možné? Zrejme tak, že nám vládnu babráci. Ide o to, že ak pán Mamulashvili disponuje potvrdením Národnej ústredne SIRENE, čo je národný orgán, ktorý zodpovedá práve za údaje, ktoré sa vkladajú do Schengenského informačného systému, že nemá záznam na jeho meno na odopretie vstupu, znamená to len jediné - Slovensko nemalo dostatočné podklady, respektíve žiadne podklady na to, aby takýto záznam v Schengenskom informačnom systéme vytvorilo," uviedla Števulová.
Poslankyňa vysvetlila, že Schengenský informačný systém je jednotná databáza všetkých členských štátov, ktoré sú do schengenu zapojené a zodpovedným za správnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sa tam vkladajú, je vkladajúci štát.
"Nemôže si tam hocikto vložiť hocičo, pretože ostatné štáty to vidia a môžu to konzultovať. Keby sa tam vkladali nesprávne alebo neúplné údaje, v skutočnosti to môže až ohroziť naše členstvo v schengene," upozornila Števulová s tým, že keď Mamulashvili má potvrdenie zo Sirene o tom, že na jeho meno neexistuje záznam, tak to nabúrava celú legendu o štátnom prevrate, s ktorou prišli predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
"Pripomínam, že v parlamente stále leží návrh na odvolanie Šutaja Eštoka. Toto je, len v priebehu mesiaca, už druhý dôvod na to, aby Šutaj Eštok odstúpil, pretože záznamy v Schengenskom informačnom systéme, celá ústredňa Sirene a celá téma patrí pod jeho gesciu. Šutaj Eštok je neschopný minister vnútra, ktorý nevedel premiérovi doručiť ani záznam na pána Mamulashviliho, údajného strojcu prevratu a celá táto kauza je obrovskou hanbou pre premiéra," uzavrela poslankyňa.
Minister vnútra sa k situácii vyjadril tak, že aktivistickí novinári sa opäť predbiehajú v rozširovaní konšpirácií, ktoré nemajú nič s realitou. "Ak vodca gruzínskej légie, ktorý sa podieľal na organizovaní protivládnych protestov, netuší, že by ako závadová osoba mohol byť monitorovaný a nevie o tom ani Denník N, je to najlepší dôkaz, že bezpečnostné zložky štátu svoju prácu robia veľmi dobre," vyhlásil minister.
Mamuka Mamulashvili, líder gruzínskej légie sa v júli objavil v Bratislave. Pred budovou Úradu vlády SR poskytol rozhovor novinárovi Tomášovi Forróovi. To, že sa objavil na Slovensku bolo prekvapením, keďže Bezpečnostná rada SR v kontexte januárových udalostí zasadala pre obavy z prípravy prevratu organizáciou Mier Ukrajine a gruzínskou légiou.
Novinár Forró zverejnil na svojej sociálnej sieti video zo stretnutia s Mamulashvilim a k videu pridal komentár, v ktorom spochybnil januárové tvrdenia o prevrate. "Toto video ukážte každému, kto uveril, že na Slovensku sa na začiatku roka chystal ozbrojený prevrat. Niektoré veci sa odvidieť nedajú a pohľad na údajného vodcu ozbrojeného prevratu, ako sa o pol roka neskôr pokojne prechádza okolo Úradu vlády SR, hádam bude jednou z nich," napísal Forró.
Súčasne dal do pozornosti, že ani Mamulashvili, ani iní ľudia, údajne zapojení do prípravy prevratu, doposiaľ neboli kontaktovaní slovenskými orgánmi. Nikto z nich podľa novinára nebol ani vypočutý a nikto sa ich nepokúsil ani len kontaktovať. Súčasne uviedol, že hlavný podozrivý nemá zákaz vstupu do schengenu. "Pred pár dňami som si s ním dával kafíčko vedľa Úradu vlády," doplnil novinár.
Zdroj: SITA.sk - Údajný strojca štátneho prevratu Mamulashvili bol na Slovensku, Števulová hovorí o obrovskej hanbe pre premiéra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Ako je to možné? Zrejme tak, že nám vládnu babráci. Ide o to, že ak pán Mamulashvili disponuje potvrdením Národnej ústredne SIRENE, čo je národný orgán, ktorý zodpovedá práve za údaje, ktoré sa vkladajú do Schengenského informačného systému, že nemá záznam na jeho meno na odopretie vstupu, znamená to len jediné - Slovensko nemalo dostatočné podklady, respektíve žiadne podklady na to, aby takýto záznam v Schengenskom informačnom systéme vytvorilo," uviedla Števulová.
Jednotná databáza
Poslankyňa vysvetlila, že Schengenský informačný systém je jednotná databáza všetkých členských štátov, ktoré sú do schengenu zapojené a zodpovedným za správnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sa tam vkladajú, je vkladajúci štát.
"Nemôže si tam hocikto vložiť hocičo, pretože ostatné štáty to vidia a môžu to konzultovať. Keby sa tam vkladali nesprávne alebo neúplné údaje, v skutočnosti to môže až ohroziť naše členstvo v schengene," upozornila Števulová s tým, že keď Mamulashvili má potvrdenie zo Sirene o tom, že na jeho meno neexistuje záznam, tak to nabúrava celú legendu o štátnom prevrate, s ktorou prišli predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Obrovská hanba pre premiéra
"Pripomínam, že v parlamente stále leží návrh na odvolanie Šutaja Eštoka. Toto je, len v priebehu mesiaca, už druhý dôvod na to, aby Šutaj Eštok odstúpil, pretože záznamy v Schengenskom informačnom systéme, celá ústredňa Sirene a celá téma patrí pod jeho gesciu. Šutaj Eštok je neschopný minister vnútra, ktorý nevedel premiérovi doručiť ani záznam na pána Mamulashviliho, údajného strojcu prevratu a celá táto kauza je obrovskou hanbou pre premiéra," uzavrela poslankyňa.
Minister vnútra sa k situácii vyjadril tak, že aktivistickí novinári sa opäť predbiehajú v rozširovaní konšpirácií, ktoré nemajú nič s realitou. "Ak vodca gruzínskej légie, ktorý sa podieľal na organizovaní protivládnych protestov, netuší, že by ako závadová osoba mohol byť monitorovaný a nevie o tom ani Denník N, je to najlepší dôkaz, že bezpečnostné zložky štátu svoju prácu robia veľmi dobre," vyhlásil minister.
Spochybnenie tvrdení o prevrate
Mamuka Mamulashvili, líder gruzínskej légie sa v júli objavil v Bratislave. Pred budovou Úradu vlády SR poskytol rozhovor novinárovi Tomášovi Forróovi. To, že sa objavil na Slovensku bolo prekvapením, keďže Bezpečnostná rada SR v kontexte januárových udalostí zasadala pre obavy z prípravy prevratu organizáciou Mier Ukrajine a gruzínskou légiou.
Novinár Forró zverejnil na svojej sociálnej sieti video zo stretnutia s Mamulashvilim a k videu pridal komentár, v ktorom spochybnil januárové tvrdenia o prevrate. "Toto video ukážte každému, kto uveril, že na Slovensku sa na začiatku roka chystal ozbrojený prevrat. Niektoré veci sa odvidieť nedajú a pohľad na údajného vodcu ozbrojeného prevratu, ako sa o pol roka neskôr pokojne prechádza okolo Úradu vlády SR, hádam bude jednou z nich," napísal Forró.
Súčasne dal do pozornosti, že ani Mamulashvili, ani iní ľudia, údajne zapojení do prípravy prevratu, doposiaľ neboli kontaktovaní slovenskými orgánmi. Nikto z nich podľa novinára nebol ani vypočutý a nikto sa ich nepokúsil ani len kontaktovať. Súčasne uviedol, že hlavný podozrivý nemá zákaz vstupu do schengenu. "Pred pár dňami som si s ním dával kafíčko vedľa Úradu vlády," doplnil novinár.
Zdroj: SITA.sk - Údajný strojca štátneho prevratu Mamulashvili bol na Slovensku, Števulová hovorí o obrovskej hanbe pre premiéra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev
Populárny duchovný a odporca ruskej vojny chce samostatnú kazašskú pravoslávnu cirkev
<< predchádzajúci článok
S Trumpom sa Putin chce stretnúť v SAE, od Zelenského žiada najprv splnenie „podmienok“
S Trumpom sa Putin chce stretnúť v SAE, od Zelenského žiada najprv splnenie „podmienok“