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Porota Dobrého srdca 2026 vybrala finalistov. Siedmy ročník prinesie silné príbehy, nové ocenenie aj medzinárodné uznanie
Tagy: Dobré srdce Ocenenie
Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 vstupuje do svojej najdôležitejšej fázy. Porota počas druhého zasadnutia vybrala finalistov siedmeho ročníka prestížneho ocenenia, ktoré ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 vstupuje do svojej najdôležitejšej fázy.
Porota počas druhého zasadnutia vybrala finalistov siedmeho ročníka prestížneho ocenenia, ktoré každoročne vzdáva hold ľuďom v sociálnych službách. Aj tento rok stáli porotkyne pred mimoriadne náročnou úlohou – vybrať finalistov spomedzi desiatok silných, dojímavých a inšpiratívnych nominácií z celého Slovenska.
Hneď v úvode zasadnutia sa porotkyne zhodli, že aktuálny ročník patrí k najsilnejším v histórii projektu. Mnohé z nominácií podľa nich priniesli príbehy, ktoré môžu otvoriť dvere aj pre ďalšie ročníky a pomôcť zviditeľniť profesie, na ktoré sa v spoločnosti často zabúda.
"Aj tento rok prišlo veľa silných a inšpiratívnych nominácií. Naše porotkyne nám hneď na začiatku zasadnutia povedali, že tento rok to bolo náročné, pretože prišli nominácie, ktoré možno otvoria dvere aj do ostatných ročníkov. Možno práve vďaka tomuto ročníku nás bude naozaj počuť a dostanú sa do popredia pracovníci, na ktorých sa nemyslí na prvú, že pracujú v sociálnych službách. Príbehy, ktoré tento rok prišli, sú nielen inšpiratívne, ale majú aj obrovskú silu," uviedla autorka projektu a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Zasadnutie poroty sa uskutočnilo v online prostredí. Každá porotkyňa predstavila svojich troch finalistov a jedného alebo dvoch náhradníkov. Silná konkurencia a vysoká kvalita nominácií spôsobili, že viaceré porotkyne si ponechali až dvoch náhradníkov, čo sa v histórii ocenenia nestáva často.
Projekt Dobré srdce si získava pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktuálne je nominovaný na prestížnom podujatí SilverEco & Ageing Well International Festival v Cannes. Organizátori zároveň dostali ponuku nominovať projekt aj na European Social Services Awards 2026. Po predstavení konceptu ocenili zahraniční partneri najmä jeho spoločenský význam a schopnosť upozorniť na prácu ľudí, ktorí stoja za kvalitnými sociálnymi službami.
Vyvrcholením siedmeho ročníka bude slávnostný galavečer, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2026 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Práve tam spozná verejnosť víťazov jednotlivých kategórií, ako aj laureáta novej Ceny čitateľov Užitočnej Pravdy.
Moderátorom večera bude obľúbený herec a moderátor Juraj Bača. Súčasťou programu bude aj vystúpenie speváčky Márie Čírovej a vokálnej skupiny Voising, ktorí svojím umením prispejú k výnimočnej atmosfére podujatia.
Tohtoročný ročník nesie tému statočnosti. Práve tú podľa organizátorov stelesňujú príbehy nominovaných ľudí, ktorí dennodenne pomáhajú druhým, často v náročných životných situáciách.
"Témou tohto ročníka je statočnosť a práve tú sme mohli vidieť v každom jednom nominovanom príbehu. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí každý deň prekonávajú prekážky, pomáhajú druhým v náročných životných situáciách a pritom si zachovávajú ľudskosť, empatiu a profesionálny prístup. Som hrdá, že aj tento rok môžeme prostredníctvom Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce upozorniť na ich prácu a poďakovať im za všetko, čo pre klientov a ich rodiny robia. Verím, že galavečer bude opäť oslavou tých, ktorí sú skutočnými hrdinami každodennosti," zdôraznila Anna Ghannamová.
Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 sa aj tento rok realizuje pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Generálnym partnerom zostáva spoločnosť Hartmann Rico a podporu siedmemu ročníku opätovne poskytla aj Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Medzi ďalších partnerov patria spoločnosti Christeyns, OC Optima, Professional Support, spoločnosť Danone, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi sú BigMedia, Pravda, Melody, STVR a TASR. Vďaka novým partnerstvám sa organizátorom podarilo výrazne rozšíriť marketingové aktivity a zvýšiť povedomie o projekte. Spoločnosť BigMedia zabezpečila v rámci spolupráce megaboard venovaný spusteniu kampane. Denník Pravda poskytol priestor v projekte "Užitočná Pravda", kde budú predstavení nominanti a čitatelia dostanú možnosť hlasovať za svojho favorita. Práve vďaka tejto spolupráci vzniká nové ocenenie – Cena čitateľov Užitočnej Pravdy, ktorú po prvýkrát slávnostne odovzdajú počas galavečera.
Siedmy ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce tak opäť prinesie silné príbehy, výnimočné osobnosti a zaslúžené poďakovanie ľuďom, ktorí svojou prácou menia životy druhých. Práve oni sú dôkazom, že skutočné hrdinstvo sa často odohráva mimo reflektorov – v každodennej starostlivosti, ľudskosti a odhodlaní pomáhať. Všetky informácie nájdete na https://www.dobre-srdce.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Porota Dobrého srdca 2026 vybrala finalistov. Siedmy ročník prinesie silné príbehy, nové ocenenie aj medzinárodné uznanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Porota počas druhého zasadnutia vybrala finalistov siedmeho ročníka prestížneho ocenenia, ktoré každoročne vzdáva hold ľuďom v sociálnych službách. Aj tento rok stáli porotkyne pred mimoriadne náročnou úlohou – vybrať finalistov spomedzi desiatok silných, dojímavých a inšpiratívnych nominácií z celého Slovenska.
Hneď v úvode zasadnutia sa porotkyne zhodli, že aktuálny ročník patrí k najsilnejším v histórii projektu. Mnohé z nominácií podľa nich priniesli príbehy, ktoré môžu otvoriť dvere aj pre ďalšie ročníky a pomôcť zviditeľniť profesie, na ktoré sa v spoločnosti často zabúda.
"Aj tento rok prišlo veľa silných a inšpiratívnych nominácií. Naše porotkyne nám hneď na začiatku zasadnutia povedali, že tento rok to bolo náročné, pretože prišli nominácie, ktoré možno otvoria dvere aj do ostatných ročníkov. Možno práve vďaka tomuto ročníku nás bude naozaj počuť a dostanú sa do popredia pracovníci, na ktorých sa nemyslí na prvú, že pracujú v sociálnych službách. Príbehy, ktoré tento rok prišli, sú nielen inšpiratívne, ale majú aj obrovskú silu," uviedla autorka projektu a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Zasadnutie poroty sa uskutočnilo v online prostredí. Každá porotkyňa predstavila svojich troch finalistov a jedného alebo dvoch náhradníkov. Silná konkurencia a vysoká kvalita nominácií spôsobili, že viaceré porotkyne si ponechali až dvoch náhradníkov, čo sa v histórii ocenenia nestáva často.
Dobré srdce zaujalo aj v zahraničí
Projekt Dobré srdce si získava pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktuálne je nominovaný na prestížnom podujatí SilverEco & Ageing Well International Festival v Cannes. Organizátori zároveň dostali ponuku nominovať projekt aj na European Social Services Awards 2026. Po predstavení konceptu ocenili zahraniční partneri najmä jeho spoločenský význam a schopnosť upozorniť na prácu ľudí, ktorí stoja za kvalitnými sociálnymi službami.
Galavečer v Starej tržnici
Vyvrcholením siedmeho ročníka bude slávnostný galavečer, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2026 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Práve tam spozná verejnosť víťazov jednotlivých kategórií, ako aj laureáta novej Ceny čitateľov Užitočnej Pravdy.
Moderátorom večera bude obľúbený herec a moderátor Juraj Bača. Súčasťou programu bude aj vystúpenie speváčky Márie Čírovej a vokálnej skupiny Voising, ktorí svojím umením prispejú k výnimočnej atmosfére podujatia.
Statočnosť ako hlavná téma ročníka
Tohtoročný ročník nesie tému statočnosti. Práve tú podľa organizátorov stelesňujú príbehy nominovaných ľudí, ktorí dennodenne pomáhajú druhým, často v náročných životných situáciách.
"Témou tohto ročníka je statočnosť a práve tú sme mohli vidieť v každom jednom nominovanom príbehu. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí každý deň prekonávajú prekážky, pomáhajú druhým v náročných životných situáciách a pritom si zachovávajú ľudskosť, empatiu a profesionálny prístup. Som hrdá, že aj tento rok môžeme prostredníctvom Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce upozorniť na ich prácu a poďakovať im za všetko, čo pre klientov a ich rodiny robia. Verím, že galavečer bude opäť oslavou tých, ktorí sú skutočnými hrdinami každodennosti," zdôraznila Anna Ghannamová.
Silní partneri a väčší mediálny priestor
Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 sa aj tento rok realizuje pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Generálnym partnerom zostáva spoločnosť Hartmann Rico a podporu siedmemu ročníku opätovne poskytla aj Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Medzi ďalších partnerov patria spoločnosti Christeyns, OC Optima, Professional Support, spoločnosť Danone, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi sú BigMedia, Pravda, Melody, STVR a TASR. Vďaka novým partnerstvám sa organizátorom podarilo výrazne rozšíriť marketingové aktivity a zvýšiť povedomie o projekte. Spoločnosť BigMedia zabezpečila v rámci spolupráce megaboard venovaný spusteniu kampane. Denník Pravda poskytol priestor v projekte "Užitočná Pravda", kde budú predstavení nominanti a čitatelia dostanú možnosť hlasovať za svojho favorita. Práve vďaka tejto spolupráci vzniká nové ocenenie – Cena čitateľov Užitočnej Pravdy, ktorú po prvýkrát slávnostne odovzdajú počas galavečera.
Siedmy ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce tak opäť prinesie silné príbehy, výnimočné osobnosti a zaslúžené poďakovanie ľuďom, ktorí svojou prácou menia životy druhých. Práve oni sú dôkazom, že skutočné hrdinstvo sa často odohráva mimo reflektorov – v každodennej starostlivosti, ľudskosti a odhodlaní pomáhať. Všetky informácie nájdete na https://www.dobre-srdce.sk/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Porota Dobrého srdca 2026 vybrala finalistov. Siedmy ročník prinesie silné príbehy, nové ocenenie aj medzinárodné uznanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dobré srdce Ocenenie
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