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Silné búrky opäť hrozia Slovensku: KOOPERATIVA radí, ako správne a rýchlo nahlásiť škody
Praktický návod pre majiteľov nehnuteľností aj motoristov, ako postupovať pri poistnej udalosti a na čo nezabudnúť Silné búrky, nárazový vietor alebo krupobitie dokážu v priebehu niekoľkých ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Praktický návod pre majiteľov nehnuteľností aj motoristov, ako postupovať pri poistnej udalosti a na čo nezabudnúť
Silné búrky, nárazový vietor alebo krupobitie dokážu v priebehu niekoľkých minút spôsobiť vážne škody na majetku. Odtrhnuté strechy, zničené fasády, zatopené pivnice či autá zasiahnuté padajúcimi stromami sú realitou, s ktorou sa slovenské domácnosti stretávajú čoraz častejšie, a to bez ohľadu na región.
Poisťovňa KOOPERATIVA preto pripomína správny postup, ktorý klientom pomôže zvládnuť proces nahlásenia a likvidácie škôd rýchlo, hladko a bez zbytočných komplikácií. Extrémne výkyvy počasia zároveň otvárajú otázku, či finančné krytie v starších zmluvách stále zodpovedá realite.
"Extrémne výkyvy počasia už nie sú výnimkou a každá takáto udalosť ukáže, či má klient poistku nastavenú na aktuálnu hodnotu svojho majetku. Ceny nehnuteľností aj stavebných prác za posledné roky výrazne narástli, a tak staršia zmluva nemusí stačiť. Odporúčam preto preveriť si aktuálnosť poistnej zmluvy a aktivovať si tzv. automatickú indexáciu, ktorá zaručí, že majetok budete mať vždy poistený v jeho skutočnej hodnote. Predídete tým podpoisteniu,” vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.
Počkajte na pokyny pracovníka poisťovne: Po zaevidovaní škody vás bude kontaktovať pracovník poisťovne, ktorý určí ďalší postup alebo dohodne obhliadku. Priebeh riešenia a stav dokladov môžete kedykoľvek sledovať online v sekcii Stav mojej škody.
Pri autách poškodených povodňou či záplavou, zosuvom pôdy alebo padajúcimi stromami, resp. inými predmetmi platí obdobný postup. K nahláseniu škody si pripravte aj evidenčné číslo vozidla (EČV), VIN číslo a technický preukaz. Ak je vozidlo po búrke nepojazdné, nezabudnite uviesť presnú adresu, kde sa momentálne nachádza.
Poisťovňa KOOPERATIVA v tejto súvislosti pripomína, že riziká spojené so živlami kryje vďaka verejnému prísľubu už v povinnom zmluvnom poistení (PZP) a ešte širší rozsah a komplexnejšiu ochranu pred živlami ponúka v rámci havarijného poistenia (napr. kryje aj riziká ako sú krupobitie a búrlivý vietor).
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky opäť hrozia Slovensku: KOOPERATIVA radí, ako správne a rýchlo nahlásiť škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Silné búrky, nárazový vietor alebo krupobitie dokážu v priebehu niekoľkých minút spôsobiť vážne škody na majetku. Odtrhnuté strechy, zničené fasády, zatopené pivnice či autá zasiahnuté padajúcimi stromami sú realitou, s ktorou sa slovenské domácnosti stretávajú čoraz častejšie, a to bez ohľadu na región.
Poisťovňa KOOPERATIVA preto pripomína správny postup, ktorý klientom pomôže zvládnuť proces nahlásenia a likvidácie škôd rýchlo, hladko a bez zbytočných komplikácií. Extrémne výkyvy počasia zároveň otvárajú otázku, či finančné krytie v starších zmluvách stále zodpovedá realite.
"Extrémne výkyvy počasia už nie sú výnimkou a každá takáto udalosť ukáže, či má klient poistku nastavenú na aktuálnu hodnotu svojho majetku. Ceny nehnuteľností aj stavebných prác za posledné roky výrazne narástli, a tak staršia zmluva nemusí stačiť. Odporúčam preto preveriť si aktuálnosť poistnej zmluvy a aktivovať si tzv. automatickú indexáciu, ktorá zaručí, že majetok budete mať vždy poistený v jeho skutočnej hodnote. Predídete tým podpoisteniu,” vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.
4 kľúčové kroky po poistnej udalosti spôsobenej počasím:
- Zabezpečte majetok pred ďalšími škodami: Ak je to bezpečné, urobte nevyhnutné provizórne opatrenia, aby sa škoda nerozširovala – napríklad prekrytím poškodenej strechy alebo zamedzením ďalšieho zatekania.
- Dôkladne zdokumentujte rozsah poškodenia: Pred začatím upratovania či opráv si všetko podrobne odfoťte alebo natočte na video a spíšte zoznam poškodených vecí. Kvalitná fotodokumentácia výrazne urýchli vybavenie celej udalosti.
- Nahláste škodu poisťovni čo najskôr:
- Online: prostredníctvom formulára na webstránke kooperativa.sk
- Telefonicky: na dispečingu škôd na čísle 02 / 5729 9999
- K nahláseniu budete potrebovať: osobné údaje, číslo poistnej zmluvy, dátum, čas a miesto vzniku škody, stručný opis situácie a odhadovaný rozsah poškodenia.
Počkajte na pokyny pracovníka poisťovne: Po zaevidovaní škody vás bude kontaktovať pracovník poisťovne, ktorý určí ďalší postup alebo dohodne obhliadku. Priebeh riešenia a stav dokladov môžete kedykoľvek sledovať online v sekcii Stav mojej škody.
Čo robiť pri poškodení vozidla?
Pri autách poškodených povodňou či záplavou, zosuvom pôdy alebo padajúcimi stromami, resp. inými predmetmi platí obdobný postup. K nahláseniu škody si pripravte aj evidenčné číslo vozidla (EČV), VIN číslo a technický preukaz. Ak je vozidlo po búrke nepojazdné, nezabudnite uviesť presnú adresu, kde sa momentálne nachádza.
Poisťovňa KOOPERATIVA v tejto súvislosti pripomína, že riziká spojené so živlami kryje vďaka verejnému prísľubu už v povinnom zmluvnom poistení (PZP) a ešte širší rozsah a komplexnejšiu ochranu pred živlami ponúka v rámci havarijného poistenia (napr. kryje aj riziká ako sú krupobitie a búrlivý vietor).
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Silné búrky opäť hrozia Slovensku: KOOPERATIVA radí, ako správne a rýchlo nahlásiť škody © SITA Všetky práva vyhradené.
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