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22. júna 2026
Portugalskí hráči nemajú povinnosť prihrávať iba Cristianovi Ronaldovi, vysvetľuje Conceicao
Portugalsko musí zabrať proti Uzbekistanu, inak si zarobí na veľkú blamáž na MS 2026. Portugalský krídelník Francisco Conceicao trvá na tom, že jeho spoluhráči necítia tlak z vedenia tímu, aby ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Portugalsko musí zabrať proti Uzbekistanu, inak si zarobí na veľkú blamáž na MS 2026.
Portugalský krídelník Francisco Conceicao trvá na tom, že jeho spoluhráči necítia tlak z vedenia tímu, aby prihrávkami zakaždým hľadali iba Cristiana Ronalda.
Po nevýraznom vstupe Portugalska do svetového šampionátu v Severnej Amerike a Mexiku a remíze s Konžskou demokratickou republikou 1:1 sa hľadali vinníci a svetové médiá jednoznačne ukázali aj na najskúsenejšieho a zároveň najslávnejšieho hráča v zostave trénera Roberta Martineza.
Nedostatočný pohyb, takmer žiadne strelecké pozície a veľmi nízky počet dotykov s loptou, to všetko sa vyčítalo Cristiano Ronaldovi v zápase, v ktorom on a jeho hviezdni spoluhráči z juhozápadného cípu Európy zlyhali výsledkovo aj herne.
Pred utorkovým súbojom proti Uzbekistanu Conceicao vyvracal špekulácie o tom, že jedine legendárny hráč známy pod skratkou CR7 má byť adresátom prihrávok v nebezpečných pozíciách pred bránkou súpera.
"Necítime potrebu prihrávať mu loptu. Prihrávame ju tomu, o kom si myslíme, že je v najlepšej pozícii a nie je bránený v danej chvíli,“ vysvetlil Conceicao. Dvadsaťtriročný útočník Juventusu Turín zdupľoval, že Ronaldo je vnímaný spoluhráčmi iba ako ďalší z členov tímu, ktorý rovnako ako ostatní hráči túži po spoločnom úspechu.
"Nepopieram, že Cristiano je v mnohých ohľadoch pre nás ostatných vzor. A tiež príklad hráča, ktorý aj vo vysokom veku je stále hladný po futbalových úspechoch. Nikto sa mu nevyrovná, pokiaľ ide o strieľanie gólov. Je tu s nami, aby nám pomohol, rovnako ako každý iný hráč," uviedol Conceicao.
Portugalský mladík mal jeden a pol roka, keď Cristiano Ronaldo na ME 2004 strelil prvé dva góly na vrcholnom podujatí v kariére a napokon sa stal vicemajstrom Európy.
Pred utorkovým zápasom v americkom Houstone proti nováčikovi na MS Uzbekistanu rodák z Coimbry tvrdí, že on a jeho spoluhráči si dobre uvedomujú náročnosť situácie, do ktorej sa dostali po úvodnej remíze na MS 2026. Uzbekistan začal svoju premiérovú účasť na MS prehrou s Kolumbiou 1:3.
"Nikto to neberie ťažšie ako my hráči. Na vlastnej koži sme pocítili kritiku za to, že sme si svoju prácu neodviedli najlepším možným spôsobom. Uvedomujeme si, že to tak aj bolo. Je úplne jasné, že ak sa veci nevyvíjajú dobre, musíme rátať so stúpajúcim tlakom aj kritikou. Chceme ukázať svoju kvalitu a vyhrať ďalší zápas," dodal Conceicao.
Zdroj: SITA.sk - Portugalskí hráči nemajú povinnosť prihrávať iba Cristianovi Ronaldovi, vysvetľuje Conceicao © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalský krídelník Francisco Conceicao trvá na tom, že jeho spoluhráči necítia tlak z vedenia tímu, aby prihrávkami zakaždým hľadali iba Cristiana Ronalda.
Po nevýraznom vstupe Portugalska do svetového šampionátu v Severnej Amerike a Mexiku a remíze s Konžskou demokratickou republikou 1:1 sa hľadali vinníci a svetové médiá jednoznačne ukázali aj na najskúsenejšieho a zároveň najslávnejšieho hráča v zostave trénera Roberta Martineza.
Nedostatočný pohyb, takmer žiadne strelecké pozície a veľmi nízky počet dotykov s loptou, to všetko sa vyčítalo Cristiano Ronaldovi v zápase, v ktorom on a jeho hviezdni spoluhráči z juhozápadného cípu Európy zlyhali výsledkovo aj herne.
Pred utorkovým súbojom proti Uzbekistanu Conceicao vyvracal špekulácie o tom, že jedine legendárny hráč známy pod skratkou CR7 má byť adresátom prihrávok v nebezpečných pozíciách pred bránkou súpera.
"Necítime potrebu prihrávať mu loptu. Prihrávame ju tomu, o kom si myslíme, že je v najlepšej pozícii a nie je bránený v danej chvíli,“ vysvetlil Conceicao. Dvadsaťtriročný útočník Juventusu Turín zdupľoval, že Ronaldo je vnímaný spoluhráčmi iba ako ďalší z členov tímu, ktorý rovnako ako ostatní hráči túži po spoločnom úspechu.
Príklad a vzor
"Nepopieram, že Cristiano je v mnohých ohľadoch pre nás ostatných vzor. A tiež príklad hráča, ktorý aj vo vysokom veku je stále hladný po futbalových úspechoch. Nikto sa mu nevyrovná, pokiaľ ide o strieľanie gólov. Je tu s nami, aby nám pomohol, rovnako ako každý iný hráč," uviedol Conceicao.
Portugalský mladík mal jeden a pol roka, keď Cristiano Ronaldo na ME 2004 strelil prvé dva góly na vrcholnom podujatí v kariére a napokon sa stal vicemajstrom Európy.
Portugalsko pod tlakom
Pred utorkovým zápasom v americkom Houstone proti nováčikovi na MS Uzbekistanu rodák z Coimbry tvrdí, že on a jeho spoluhráči si dobre uvedomujú náročnosť situácie, do ktorej sa dostali po úvodnej remíze na MS 2026. Uzbekistan začal svoju premiérovú účasť na MS prehrou s Kolumbiou 1:3.
Rátajú s kritikou
"Nikto to neberie ťažšie ako my hráči. Na vlastnej koži sme pocítili kritiku za to, že sme si svoju prácu neodviedli najlepším možným spôsobom. Uvedomujeme si, že to tak aj bolo. Je úplne jasné, že ak sa veci nevyvíjajú dobre, musíme rátať so stúpajúcim tlakom aj kritikou. Chceme ukázať svoju kvalitu a vyhrať ďalší zápas," dodal Conceicao.
Zdroj: SITA.sk - Portugalskí hráči nemajú povinnosť prihrávať iba Cristianovi Ronaldovi, vysvetľuje Conceicao © SITA Všetky práva vyhradené.
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