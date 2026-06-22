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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Teplo a hydratačné prestávky pomáhajú slabším tímom. Futbal sa rozdelil na štyri štvrtiny, tvrdí tréner Argentíny


Tagy: Horúčavy MS vo futbale 2026

Stredopoliar Enzo Fernández súhlasil s tým, že MS v Severnej Amerike sú vyrovnanejšie ako v roku 2022. Teplé počasie a prestávky na hydratáciu pomáhajú menším tímom na majstrovstvách sveta vo ...



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argentina_wcup_soccer_3_51_ 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Stredopoliar Enzo Fernández súhlasil s tým, že MS v Severnej Amerike sú vyrovnanejšie ako v roku 2022.


Teplé počasie a prestávky na hydratáciu pomáhajú menším tímom na majstrovstvách sveta vo futbale. Tieto faktory opísal tréner úradujúcich šampiónov z Argentíny Lionel Scaloni.

Obhajcovia začali svoju päť výhrou 3:0 nad Alžírskom a hetrikom Lionela Messiho. Od 19.00 h SEČ sa postavia proti Rakúsku a zrejme pôjde o súboj o prvenstvo v skupine.

"Na tomto svetovom šampionáte vidíme, že neexistuje nič také ako ľahký zápas. Aj keď skupinová fáza bola historicky vždy zložitá, povedal by som, že tieto MS sú ešte o niečo viac, pretože je tam viac duelov," povedal Scaloni.

Povinné prestávky


"Skupinová fáza bola vždy pre každého ťažká a súčasné podmienky ako teplo a zápas, ktorý sa neustále prerušuje, to len potvrdzuje. To znamená, že by to mohlo pomôcť tímu, ktorý je teoreticky slabší, pretože má čas na zotavenie," uznal 48-ročný kouč.

Argentína v Katare v skupinovej fáze nepríjemne prekvapila, keď prehrala so Saudskou Arábiou 1:2, no nakoniec získala titul.

Majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sú najväčšie v histórii so 48 tímami a tentoraz sú v každom polčase trojminútové prestávky na hydratáciu. Scaloni povedal, že to v podstate rozdelilo zápasy na "štyri štvrtiny".

Množstvo prekvapení


Horúčavy na domácom štadióne Dallasu Cowboys aspoň nebudú veľkou prekážkou, pretože má strechu. Prestávky však aj tak budú.

Stredopoliar Enzo Fernández súhlasil s tým, že MS v Severnej Amerike sú vyrovnanejšie ako v roku 2022.

"Tentoraz je to viac súťaživé v porovnaní s Katarom. Toto je môj názor, možno sa mýlim, ale myslím si, že dnes tu mnohé národné tímy spôsobujú prekvapenia," dodala hviezda Chelsea.


Zdroj: SITA.sk - Teplo a hydratačné prestávky pomáhajú slabším tímom. Futbal sa rozdelil na štyri štvrtiny, tvrdí tréner Argentíny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horúčavy MS vo futbale 2026
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