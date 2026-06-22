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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Salah potiahol Egypt za historickým víťazstvom 68. gólom v národnom tíme – VIDEO


Tagy: futbalový útočník MS vo futbale 2026 víťazný gól

Mohamed Salah strelil gól a Egypt po víťazstve nad Novým Zélandom stojí na prahu postupu na MS. Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike a Mexiku zatiaľ nepriniesli veľa zápasových obratov, ale ...



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egypt_new_zealand_wcup_soccer_49316 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Mohamed Salah strelil gól a Egypt po víťazstve nad Novým Zélandom stojí na prahu postupu na MS.


Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike a Mexiku zatiaľ nepriniesli veľa zápasových obratov, ale Egyptu sa to podarilo.

Proti Novému Zélandu prehrávali "faraóni" po prvom polčase 0:1, ale v tom druhom strelili tri góly a otočili na 3:1. Vôbec prvé víťazstvo egyptských futbalistov po 92 rokoch na scéne majstrovstiev sveta v histórii znamená priebežné prvé miesto v G-skupine a už takmer istý postup do vyraďovacej fázy.

Z 0:1 na 3:1


Na gól novozélandského obrancu Finna Surmana z 15. min zareagovali Egypťania po zmene strán tromi presnými zásahmi v rozpätí 25 minút. Najprv Mostafa Ziko v 58. min a Mohamed Salah v 67. min otočili na 2:1 a výsledok pečatil Trezeguet osem minút pred koncom riadneho hracieho času.

Je pozoruhodné, že dva egyptské góly strelili hráči, ktorí dostali mená po slávnych futbalistoch. Prvý po legendárnom Brazílčanovi Zicovi a tretí po niekdajšom skvelom francúzskom zakončovateľovi Davidovi Trezeguetovi.

"Prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta je dôležitý míľnik. Budeme si ho pamätať ako dôležitú súčasť našej futbalovej histórie," povedal útočník Salah podľa AFP.



"Chcem sa pekne poďakovať fanúšikom. Miestami som mal pocit, že hráme doma v Egypte, tak výdatne nás povzbudzovali," dodal dlhoročný hráč FC Liverpool.

68. gól v 118. zápase


Víťazný gól proti Novému Zélandu bol v podaní Salaha šesťdesiaty ôsmy v 118. zápase za reprezentáciu Egypta. Už len jeden gól mu chýba k vyrovnaniu národného rekordu v podaní súčasného trénera Egypťanov Hossama Hassana, Egypt hrá na MS vo futbale štvrtýkrát v histórii, po prvý raz to bolo ešte v roku 1934.


Postavil sa na nohy


"Ak existovali nejaké pochybnosti o Moovom vplyve na tento tím, stále ich je vidieť. Dodá to Egypťanom obrovskú sebadôveru. Museli sa vyrovnať s nepriazňou osudu a ich hviezdny hráč sa postavil na nohy. Potrebujete, aby vaši veľkí hráči podávali dobré výkony, aby ste napredovali," uviedol bývalý tréner Tottenhamu Ange Postecoglou pre ITV podľa BBC Sport.


Zdroj: SITA.sk - Salah potiahol Egypt za historickým víťazstvom 68. gólom v národnom tíme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový útočník MS vo futbale 2026 víťazný gól
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