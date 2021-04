Portugalsko oznámilo uvoľňovanie opatrení, výskyt ochorenia COVID-19 je stabilný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Šesť týždňov po začiatku postupného uvoľňovania opatrení je Portugalsko na ceste k ďalšiemu zmierňovaniu obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu.V krajine pravdepodobne od budúceho pondelka zrušia obmedzenia týkajúce sa otváracích hodín reštaurácií a kaviarní. Budú sa môcť konať väčšie interiérové i exteriérové podujatia s limitovanou kapacitou, a zvýši sa počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť na svadbách a krstoch. V platnosti zostanú pravidlá týkajúce sa spoločenských rozostupov a nosenia rúšok.Zdravotnícki predstavitelia v utorok v televíznom stretnutí s politickými lídrami krajiny vrátane prezidenta a premiéra uviedli, že výskyt ochorenia COVID-19 je v ostatných týždňoch stabilný. Miera výskytu koronavírusu na 100-tisíc obyvateľov v priebehu 14 dní je momentálne 67. Na konci januára bol tento ukazovateľ na hodnote 1628. Kým začiatkom februára bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti viac ako 900 pacientov, teraz ich je 91.V krajine sa postupne zrýchľuje očkovací proces. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v utorok očakáva dosiahnutie míľnika - troch miliónov podaných dávok. Všetci ľudia nad 60 rokov by mali byť zaočkovaní do 23. mája.