Posádka lode Crew Dragon sa čoskoro vráti na Zem, SpaceX a NASA dokončujú prípravy

Podmienky zatiaľ vyhovujú

Prvotiny pre SpaceX aj NASA

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a spoločnosť SpaceX dokončujú prípravy návratu vesmírnej lode Crew Dragon z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) s astronautmi Bobom Behnkenom Dougom Hurleym . Ak to počasie dovolí, dvojica by sa mala vrátiť na Zem v nedeľu 2. augusta.Astronauti sa v súčasnosti lúčia s kolegami na ISS a potom by sa mali nalodiť do Crew Dragon, ktorú prezývajú Endeavour, a pripraviť na odchod.Kapsula by sa mala podľa plánov od stanice odpojiť v nedeľu približne o 1:34 stredoeurópskeho letného času. Jej pristátie vo vodách Mexického zálivu pri Floride je naplánované na 20:42 stredoeurópskeho letného času.Pristávanie by mohol skomplikovať hurikán Isaias, ktorý sa blíži k Floride. Tímy NASA a SpaceX ho preto dôkladne monitorujú a zhodnocujú následky, ktoré by mohol mať na vybrané miesta pristátia lode. Zatiaľ sú však podľa NASA podmienky na niekoľkých miestach vyhovujúce.Crew Dragon od SpaceX priviezla Behnkena a Hurleyho na ISS koncom mája v rámci misie Demo-2. Pre spoločnosť Elona Muska to bola prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyslala svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy.Tiež to bol vôbec prvý komerčný let, ktorý priviezol ľudí na ISS. Misia bude úspešná až po bezpečnom návrate astronautov na Zem.Informácie pochdázakú z webstránky www.nasa.gov a archívu agentúry SITA.