Posielanie právnikov za mreže je tancovanie na tenkom ľade, komora advokátov varuje pred prešľapmi z minulosti

Trestanie advokátov

Ohrozené právo na spravodlivý súd

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Pri trestnom stíhaní advokátov, respektíve pri ich prípadnom väzobnom stíhaní je nutné postupovať s najvyššou mierou opatrnosti. Slovenská advokátska Komora (SAK) to konštatuje v súvislosti s medializovanými obvineniami známych advokátov.Zároveň pripomína stanovisko Ústavného súdu SR , podľa ktorého musí byť väzobné stíhanie osôb, ktoré pôsobia v oblasti práva (sudcovia, prokurátori, advokáti) podrobené najprísnejšiemu posúdeniu.V prípade advokátov je totiž podľa komory v hre nielen výkon slobodnej profesie advokáta, ale každé trestné stíhanie advokáta súvisiace s výkonom jeho profesie v sebe obsahuje aj mraziaci účinok pre ostatných advokátov poskytovať pomoc v prospech klienta, a tým oslabuje dôveru v právny štát.Komora zdôrazňuje, že plne rešpektuje výkon vecnej pôsobnosti orgánov štátnej moci, predovšetkým súdov. „Napriek uvedenému platí, že komora v minulosti evidovala tendencie zo strany orgánov činných v trestnom konaní postihovať advokátov nie za ich vlastné trestné činy, ale iba za to, že vykonávajú svoju prácu. Je preto namieste, aby sa pri trestnom stíhaní ktorejkoľvek advokátky alebo advokáta venovala zvýšená pozornosť aj rozmeru ochrany práva na obhajobu.," uvádza SAK.Slobodný a nezávislý výkon obhajoby je podľa advokátskej komory garantom spravodlivého súdneho procesu a vlády práva v demokratickej spoločnosti.„Pri trestnom stíhaní advokátov je preto vždy potrebné vyhodnotiť vec aj z pohľadu práva na obhajobu a požiadavky spravodlivého súdneho procesu, ktorého predpokladom je aj rovnosť zbraní prokuratúry a obhajoby," zdôraznila SAK.Dodala, že v opačnom prípade by sa mohlo narúšať materiálne chápanie rovnosti zbraní prokuratúry a obhajoby v trestných konaniach pred súdmi a ohroziť právo na spravodlivý súdny proces. Národná kriminálna agentúra minulý týždeň v rámci akcie Kaifáš obvinila zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny advokáta Mareka Paru Špecializovaný trestný súd ho však nevzal do väzby. Advokátmi sú aj bývalý predseda vlády Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorí boli obvinení v rámci policajnej akcie Súmrak. Exminister je od soboty 23. apríla stíhaný väzobne.