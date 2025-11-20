Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Félix
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. novembra 2025

Poskytovanie dočasného útočiska Ukrajincom by sa nemalo skončiť pred ukončením bojov, tvrdí ministerstvo vnútra


Tagy: Cudzinecká polícia dočasné útočisko odídenci z Ukrajiny rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Poskytovanie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny by sa nemalo skončiť pred ukončením bojov u nášho východného suseda. Pre SITA to uviedol tlačový odbor rezortu vnútra. Ako spresnil, o záležitosti sa ...



Zdieľať
bp_2462 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Poskytovanie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny by sa nemalo skončiť pred ukončením bojov u nášho východného suseda. Pre SITA to uviedol tlačový odbor rezortu vnútra. Ako spresnil, o záležitosti sa diskutuje aj na európskej úrovni.


„O ukončení poskytovania dočasného útočiska a následnej úprave formy pobytu odídencov z Ukrajiny sa na úrovni Európskej únie a členských štátov diskutuje už dlhšie. Na európskej úrovni sa bude musieť rozhodnúť, kedy k tejto zmene dôjde, je však zrejmé, že sa tak neudeje pred ukončením bojov,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že Slovensko, rovnako ako iné členské štáty, sa na túto zmenu pripravuje napríklad aj posilňovaním kapacít cudzineckej polície.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Vláda ešte minulý týždeň odsúhlasila navýšenie personálnych kapacít cudzineckej polície o 100 zamestnancov. „Naliehavá potreba zvýšenia personálneho stavu na jednotlivých oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru súvisí aj s očakávanou situáciou, ktorej bude cudzinecká polícia v blízkej budúcnosti čeliť,“ zdôraznil rezort vnútra s tým, že sa očakáva zrušenie mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

„V prípade zrušenia mimoriadnej situácie dôjde k stavu, keď minimálne 60-tisíc cudzincov na území SR bude potrebovať obnovenie svojho pobytového statusu, keďže počas mimoriadnej situácie si pobyt neobnovili,“ uviedlo ministerstvo. To zároveň očakáva aj ukončenie poskytovania dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny. „Približne 130-tisíc príjemcov dočasného útočiska (oficiálne registrované osoby) bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu, čo bude spojené s administratívnymi úkonmi na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru,“ dodal rezort vnútra.



Zdroj: SITA.sk - Poskytovanie dočasného útočiska Ukrajincom by sa nemalo skončiť pred ukončením bojov, tvrdí ministerstvo vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinecká polícia dočasné útočisko odídenci z Ukrajiny rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko podporilo iniciatívu olympijského prímeria, podľa Blanára má tento krok osobitný význam
<< predchádzajúci článok
Vilabyty z dielne Willy & Black: Dlhodobo jeden z najlepších developerských projektov!

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 