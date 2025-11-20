|
Vilabyty z dielne Willy & Black: Dlhodobo jeden z najlepších developerských projektov!
Úvodný projekt Vilabyty pri lesíku sa dostal v roku 2021 medzi TOP 5 developerských projektov podľa magazínu Forbes a dnes je úplne vypredaný. Dnes sa developer sústredí na pokračovanie projektu v obci Nový Svet ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Úvodný projekt Vilabyty pri lesíku sa dostal v roku 2021 medzi TOP 5 developerských projektov podľa magazínu Forbes a dnes je úplne vypredaný. Dnes sa developer sústredí na pokračovanie projektu v obci Nový Svet pri Senci.
Od tohto momentu sa developer sústredí na prípravu 3. fázy unikátnych mezonetových bytov so súkromnou záhradou v dynamicky sa rozvíjajúcej obci Nový Svet, kde pokračuje úspešný koncept pokojného a moderného bývania neďaleko Bratislavy.
O záujem o tento typ bývania nie je núdza – prvé dve fázy Vilabytov Nový Svet sa takmer ihneď vypredali, čo svedčí o dopyte po kvalitnom, praktickom a cenovo dostupnom bývaní so súkromím. Už začiatkom budúceho roka sa spúšťa 3. fáza, ktorá nadväzuje na overený koncept: dvojpodlažné byty s vlastnou záhradou a premysleným dispozičným riešením.
Tento projekt ponúka ideálne riešenie pre mladé rodiny, páry aj jednotlivcov, ktorí hľadajú harmonické bývanie s výhodami domu, no bez starostí s klasickou výstavbou.
Každý mezonetový byt v projekte Vilabyty Nový Svet ponúka:
Nový Svet patrí medzi vyhľadávané lokality v okolí Bratislavy. Je to obec, ktorá v posledných rokoch zažíva prudký rozvoj, no zároveň si zachováva svoj pokojný vidiecky charakter.
✔ Kompletná občianska vybavenosť na dosah ruky– v blízkom okolí sa nachádzajú školy, škôlky, potraviny, služby aj zdravotné strediská
✔ Výborná dopravná dostupnosť – vďaka napojeniu na diaľnice D1, D4 a R7 sa dostanete do centra Bratislavy za pár minút
✔ Prostredie pre aktívny život – lokalita ponúka priestor na voľnočasové aktivity a oddych, v blizkom okolí sú cyklotrasy, senecké jazerá...
✔ Komunita a pokoj – ideálne miesto na pokojný život mimo ruchu veľkomesta
Nezmeškajte príležitosť získať svoje vysnívané bývanie v jednej z perspektívnych lokalít v blízkosti Bratislavy.
➡ Sledujte viac informácií o 3. fáze na:
???? novysvet.vilabyty.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vilabyty z dielne Willy & Black: Dlhodobo jeden z najlepších developerských projektov! © SITA Všetky práva vyhradené.
