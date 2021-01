Poslanci i vláda sa majú vrátiť štandardným postupom pri schvaľovaní zákonov, žiada znepokojená SOPK

50 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní

Výzve sa nevyhla ani Matovičova vláda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) s hlbokým znepokojením vníma degradáciu legislatívneho procesu v SR.Schvaľovanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie a oponentúry pred ich predložením do vlády a následne do Národnej rady SR (NR SR) sa stalo podľa komory národným športom a nebezpečnou politikou, ktorá spochybňuje systém riadneho fungovania právneho štátu.Ako ďalej v tlačovej správe informovala tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová , komora žiada vládu, ale aj poslancov NR SR, aby sa vrátili k štandardným postupom pri príprave a schvaľovaní návrhov zákonov v riadnom legislatívnom procese a následne schvaľovaniu v parlamente.SOPK priznáva, že nepriame novely využívali v rôznej miere všetky doterajšie koalície, opozičné strany takýto postup vždy kritizovali, až kým sa samy nestali súčasťou vládnej koalície.Dodáva, že je neakceptovateľné zneužívať súčasnú zdravotnú situáciu na podkopávanie ústavných a právnych základov SR. SOPK podotkla, že NR SR od 22. apríla 2020 do stredy 13. januára prijala v skrátenom legislatívnom konaní 50 zákonov. Podľa komory je to protiústavné, obchádza sa tým štandardný legislatívny proces a ide o škodlivú prax.„Prílepky spôsobujú chaos v zákonoch a problémy pre občanov, ako aj pre podnikateľov, a deformujú právny systém, zvyšujú náklady pre podnikateľov, ktorí musia sledovať zmätočné novelizovanie zákonov. Je to neúcta voči občanom i podnikateľom, ktorí sa nemôžu vyjadriť k jednotlivým zákonom v rámci pripomienkového konania,” dodáva SOPK.Komora je jedným z iniciátorov a signatárov výzvy Rule of law, ktorá predstavuje princíp zákonnosti, ktorým sa riadi demokratická spoločnosť a krajina.„Túto výzvu sme v minulosti adresovali predchádzajúcim vládam Roberta Fica (Smer-SD), Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ako aj súčasnej vláde Igora Matoviča (OĽaNO). Ako taká má svoju nadčasovú platnosť a SOPK ju považuje za jeden zo základných princípov demokratickej spoločnosti,” uzavrela SOPK.