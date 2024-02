Poslanci nerokovali o odňatí statusu ochrany oznamovateľov policajtom, pokračujú ďalšími návrhmi (naživo)

aktualizované 20. februára, 10:36



20.2.2024 (SITA.sk) -Poslanci parlamentu mali v utorok od 9:00 začať rokovať o vládnom návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.Zmeny do parlamentu predložil minister vnútra Hlas-SD ), ktorý sa však z rokovania ospravedlnil. V Národnej rade SR tak pokračujú v rokovaní o poslaneckých návrhoch. Prijatím novely má status ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zaniknúť policajtom.Úprava konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru , čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto by mali byť policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.Najbližšie hlasovanie sa uskutoční v utorok 27. februára o 11:00. Poslanci si zmenu odsúhlasili minulý štvrtok na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Dôvodom je vytvorenie priestoru na prerokovanie čo najviac predložených bodov. V parlamente sa tradične hlasuje o 11:00 a 17:00 od utorka do štvrtku a v piatky o 11:00.Poslanec Gábor Grendel hnutie Slovensko ) vo faktickej poznámke v pléne parlamentu uviedol, že už aj vrabce čvirikajú, že koalícia ide novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zmeniť a stiahnuť z rokovania Národnej rady SR. Súčasne sa pýta, aké hry koalícia hrá s opozičnými poslancami.„Všetci vieme, že to nie je pravda. Nič sa nenadužíva. Vláde sa len nepáči, že inštitút chráneného oznamovateľa sa pokúšajú využiť aj policajti, ktorých sa potrebuje táto vláda zbaviť," povedal poslanec.Grendel pripomenul, že novela bola predložená už minulý rok na decembrovú schôdzu, pričom sa bod neustále presúval, až bol zaradený na februárovú parlamentnú schôdzu.„Stále sme v režime skráteného konania. Minulý týždeň mal tento návrh predniesť minister vnútra, nemal na to čas, tak snáď historicky prvýkrát sa veľmi dôležité skrátené legislatívne konanie presúva z decembra na január až na február. A dnes sa akože minister vnútra ospravedlnil. Tak čo je to za skrátené legislatívne konanie?," pýta sa poslanec.