Poslanci NR SR nepôjdu na prieskum do atómovej elektrárne

Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nepôjdu na poslanecký prieskum do Atómovej elektrárne v Mochovciach ani nezriadia dočasnú komisiu, ktorá by dohliadala na dokončenie stavby atómovej elektrárne. Rozhodlo o tom plénum, keď odmietlo návrh poslanca Karola Galeka (SaS) na vykonanie prieskumu a zriadenie komisie.Snemovňa rovnako odmietla vyžiadať si od vlády zoznam všetkých opatrení, ktoré prijala na ochranu farmárov pred šikanou a na riešenie problémov s agrodotáciami. Zoznam žiadal poslanec Martin Fecko (OĽaNO), plénum ho neschválilo.Rovnako neodobrilo návrh poslanca Gábora Grendela (OĽaNO), a tak parlament nebude na septembrovej schôdzi rokovať o novej bezpečnostnej a obrannej stratégii SR. Snemovňa odmietala aj návrh nezaradeného Zsolta Simona, ktorý chcel, aby vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) predložil správu o všetkých projektoch, ktoré EÚ odmietla preplatiť, ide o obdobie rokov 2007 až 2014.Poslanci zároveň neodložili hlasovanie o novele zákona o vysokých školách, ktorá rieši aj transformáciu organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie. O odklad žiadala šéfka klubu OĽaNO Veronika Remišová. Chcela, aby sa hlasovalo na konci schôdze po tom, čo sa ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) stretne so zástupcami SAV a po mimoriadnom rokovaní školského výboru, ktoré bude v piatok (14.9.).