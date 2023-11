V programovom vyhlásení vlády sa zabudlo na tému rovnosti, ženy na Slovensku pracujú dva mesiace zadarmo

Slovenské ženy pracujú dva mesiace zadarmo

Pre Fica sú ženy neviditeľné

15.11.2023 (SITA.sk) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) zabudlo na tému rovnosti. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS) Poslankyňa Simona Petrík (PS) vyhlásila, že slovenské ženy pracujú v pomere k mužom dva mesiace zadarmo a situácia sa z roka na rok zhoršuje. Ako pripomenula, predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) v predvolebnej kampani hovoril o zakotvení rovnosti v odmeňovaní mužov a žien do ústavy.„Jeho Hlas je dnes súčasťou vlády, Erik Tomáš (Hlas-SD) ministrom práce a o téme rovnakých platov za rovnakú prácu je zrazu ticho," dodala Petrík s tým, že rovnosť sa z PVV vytratila a nespomína sa v ňom ani to, ako chce vláda riešiť diskrimináciu žien, ktoré sa v seniorskom veku stávajú chudobnými vdovami.„Napriek tomu, že každá tretia žena na Slovensku zažila násilie, napriek tomu, že niekoľko žien ročne zomrie rukou partnera či manžela, a množstvo ďalších je znásilnených, vláda tému rodovo podmieneného násilia v programovom vyhlásení obmedzila na pár prázdnych riadkov," uviedla poslankyňa Beáta Jurík (PS) s tým, že vláda zatvára oči pred nerovnosťami, a že pre vládu Roberta Fica sú ženy neviditeľné.„Rovnako pokrytecké sú pasáže o vzťahovej a sexuálnej výchove, bezpečných interrupciách či ochrane zdravia žien," dodala Jurík. Poslankyňa a podpredsedníčka PS Lucia Plaváková doplnila, že PVV tiež úplne opomína realitu slovenských rodín a jednorodičovské domácnosti, ktorých je na Slovensku takmer 12 percent.Ako uviedla, v PVV sa o nich nezmieňuje ani jediným slovom, pričom práve ženy s deťmi sú najviac ohrozené chudobou. Podľa Plavákovej je to dôsledkom nerovnomerného postavenia žien v odmeňovaní a chýbajúceho druhého príjmu v domácnosti.